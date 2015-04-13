Роскомнадзор будет читать электронную почту и соцсети россиян

Роскомнадзор получил право проверять переписку пользователей соцсетей, среди которых «Одноклассники», «Вконтакте», электронную почту и мессенджеры (Агент.Mail.ru, ICQ), а также блог-платформы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После запроса от правоохранительных органов ведомство начнет проверку любого гражданина РФ. Уже известно, что максимальный срок контрольного мероприятия не должен быть больше, чем 60 дней.

Чиновники объяснлили, что такие меры были приняты для обеспечения защиты прав россиян в рамках так называемого «антитеррористического пакета».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.