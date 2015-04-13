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Роскомнадзор будет читать электронную почту и соцсети россиян

13 Апреля 2015, 13:28 | В России

Роскомнадзор получил право проверять переписку пользователей соцсетей, среди которых «Одноклассники», «Вконтакте», электронную почту и мессенджеры (Агент.Mail.ru, ICQ), а также блог-платформы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После запроса от правоохранительных органов ведомство начнет проверку любого гражданина РФ. Уже известно, что максимальный срок контрольного мероприятия не должен быть больше, чем 60 дней.

Чиновники объяснлили, что такие меры были приняты для обеспечения защиты прав россиян в рамках так называемого «антитеррористического пакета».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фейсбук  безопасность  соцсети  вконтакте  одноклассники  Роскомнадзор  медведев  вк 



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Комментарии

  • СЏСЂРіРµРЅСЃ РїСЂР°РіРјР°16:36, 13.04.2015#

    Почему бы в "антитеррористическом " раже не начать проверку бумажных носителей личной информации(писем) российских граждан?Глядишь, найдётся "экстремизм" в виде критики нынешних властей, что даст повод применить нынешние многочисленные "законы" к "неправильно мыслящим гражданам". Как это напоминает не так далёкие в историческом плане годы тотального контроля "гэбухой" всех и вся в нашей многострадальной стране. Нас опять опускают с нашего молчаливого согласия. Доколе?

  • 77718:23, 13.04.2015#

    ДА, только тогда были граждане СССР, а сейчас - Россияне, тогда были социально защищены, теперь- живём в диком капитализме в качестве БЕСПРАВНЫХ РАБОВ!

  • Псевдоним16:41, 13.04.2015#

    Тем самым нарушается ст. 23 п. 2 Конституции РФ. - Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

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