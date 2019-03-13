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Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
Госдума приняла закон, который перекладывает заботу о предпенсионерах на детей и… бывших супругов
Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Содержать предпенсионеров (женщин и мужчин, достигших 55 лет и 60 лет соответственно) будут их дети. На алименты также смогут рассчитывать «нуждающиеся в помощи» бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста, следует из закона.
«Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста <…>, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», — говорится в принятых изменениях к Семейному кодексу РФ.
В настоящее время действует норма Семейного кодекса, по которой на алименты может рассчитывать «нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время» (ст. 90).
Против принятия закона высказались представители фракций ЛДПР и КПРФ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «любые финансовые обязательства, которые мы накладываем на граждан, раздражают». В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя заметила, что новый закон «не добавит позитива пенсионной реформе». «Наоборот, это будет воспринято резко негативно. Потому что, с одной стороны, государство говорит, что лица предпенсионного возраста трудоспособны и повышает возраст выхода на пенсию, а с другой стороны, признает, что нет, и при этом не обеспечивает их средствами к существованию», — заявила депутат.
Как видим, власти в лице депутатов Госдумы признали, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения и что большинство лиц предпенсионного возраста, то есть еще недавние пенсионеры, фактически нетрудоспособны до того, что аж пришлось принимать целый закон.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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