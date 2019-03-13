www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 59.05 р.
EUR: 74.07 р. 10 CNY: 97.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Страхование
Распечатать

Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения

13 Марта 2019, 16:19 | В России

Госдума приняла закон, который перекладывает заботу о предпенсионерах на детей и… бывших супругов

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Содержать предпенсионеров (женщин и мужчин, достигших 55 лет и 60 лет соответственно) будут их дети. На алименты также смогут рассчитывать «нуждающиеся в помощи» бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста, следует из закона.

«Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста  <…>, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», — говорится в принятых изменениях к Семейному кодексу РФ.

В настоящее время действует норма Семейного кодекса, по которой на алименты может рассчитывать «нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время» (ст. 90).

Против принятия закона высказались представители фракций ЛДПР и КПРФ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «любые финансовые обязательства, которые мы накладываем на граждан, раздражают». В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя заметила, что новый закон «не добавит позитива пенсионной реформе». «Наоборот, это будет воспринято резко негативно. Потому что, с одной стороны, государство говорит, что лица предпенсионного возраста трудоспособны и повышает возраст выхода на пенсию, а с другой стороны, признает, что нет, и при этом не обеспечивает их средствами к существованию», — заявила депутат.

Как видим, власти в лице депутатов Госдумы признали, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения и что большинство лиц предпенсионного возраста, то есть еще недавние пенсионеры, фактически нетрудоспособны до того, что аж пришлось принимать целый закон.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: пенсия  безработица  госдума  единая россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:51, 13.03.2019#

    Капитализма в России продержится до следующих выборов

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru