Материнский капитал хотят "свернуть"

Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С такой инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей ВОСТРЕЦОВ и председатель Национального родительского комитета Ирина ВОЛЫНЕЦ.

По мнению авторов проекта, программа материнского капитала себя не оправдала. Вместо нее предлагается ввести выплату ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч -за двоих и 15 тысяч - за троих детей.

"От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь - пособие, на которое можно содержать детей", - пояснил депутат Вострецов РИА Новости.

Если семья воспитывает более трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагают только за трех, подчеркнула Ирина Волынец. Семьям, воспитывающим пятерых или более детей, авторы инициативы предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль "Газель".

Контроль над исполнением программы господдержки предлагается возложить на губернаторов. Законопроект будут обсуждать 23 марта на круглом столе в Госдуме.

Между тем зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена МИЗУЛИНА выступила против замены маткапитала на пособия и автомобили. По ее мнению, новая инициатива перечеркнет все достижения властей в социальной сфере. Прежде чем выдвигать такие предложения, нужно изучить потребности российских семей, отметила Мизулина.

По мнению сенатора, программа материнского капитала доказала свою эффективность: об этом свидетельствуют основные показатели рождаемости, которые в последние годы стабильно растут. Глава комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав НИЛОВ также считает необходимым проанализировать все последствия замены маткапитала выплатами, чтобы ни в коем случае ущемить граждан.

К слову, за 9 лет более 92 тыс. приморских семей обратились за получением материнского (семейного) капитала, выдано 90 тыс. сертификатов. За весь обозначенный период Пенсионный фонд России перечислил более 13 млрд. рублей 38 тыс. приморских семей на все три направления – улучшение жилищных условий (ипотека, индивидуальное строительство), образование детей, пенсионное обеспечение матери. Самым популярным способом использования средств сертификата на М(С)К в Приморском крае по-прежнему остается улучшение жилищных условий семьи. За прошедшие годы 32 тыс. приморских мам и пап с детками въехали в новые квартиры или дома.