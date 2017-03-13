Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Материнский капитал хотят "свернуть"
Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
С такой инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей ВОСТРЕЦОВ и председатель Национального родительского комитета Ирина ВОЛЫНЕЦ.
По мнению авторов проекта, программа материнского капитала себя не оправдала. Вместо нее предлагается ввести выплату ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч -за двоих и 15 тысяч - за троих детей.
"От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь - пособие, на которое можно содержать детей", - пояснил депутат Вострецов РИА Новости.
Если семья воспитывает более трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагают только за трех, подчеркнула Ирина Волынец. Семьям, воспитывающим пятерых или более детей, авторы инициативы предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль "Газель".
Контроль над исполнением программы господдержки предлагается возложить на губернаторов. Законопроект будут обсуждать 23 марта на круглом столе в Госдуме.
Между тем зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена МИЗУЛИНА выступила против замены маткапитала на пособия и автомобили. По ее мнению, новая инициатива перечеркнет все достижения властей в социальной сфере. Прежде чем выдвигать такие предложения, нужно изучить потребности российских семей, отметила Мизулина.
По мнению сенатора, программа материнского капитала доказала свою эффективность: об этом свидетельствуют основные показатели рождаемости, которые в последние годы стабильно растут. Глава комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав НИЛОВ также считает необходимым проанализировать все последствия замены маткапитала выплатами, чтобы ни в коем случае ущемить граждан.
К слову, за 9 лет более 92 тыс. приморских семей обратились за получением материнского (семейного) капитала, выдано 90 тыс. сертификатов. За весь обозначенный период Пенсионный фонд России перечислил более 13 млрд. рублей 38 тыс. приморских семей на все три направления – улучшение жилищных условий (ипотека, индивидуальное строительство), образование детей, пенсионное обеспечение матери. Самым популярным способом использования средств сертификата на М(С)К в Приморском крае по-прежнему остается улучшение жилищных условий семьи. За прошедшие годы 32 тыс. приморских мам и пап с детками въехали в новые квартиры или дома.
Новости тематики
- Материнский капитал хотят "свернуть"
- "Молчунам" дадут слово
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве
- Путин разрешил российским компаниям сначала платить зарплаты, а потом - налоги
- С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ
- Все госслужащие страны будут клясться не участвовать в "коррупционных действиях"
- Путин приказал найти источники роста экономики
- Сегодня Путин должен решить, по какому пути страна двинется дальше
Новости раздела
- Материнский капитал хотят "свернуть"
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам вернут все долги. И еще приплатят
- ДВФУ получит от правительства почти полмиллиарда рублей
- Почта России разоблачила банду интернет-мошенников
- В России запретят называть детей идиотскими именами
- В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ
- Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов
- "Молчунам" дадут слово
- Сбербанк сделал новогодний подарок семилетнему мальчику Кириллу
- Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- В Приморье два острова попали под охрану государства
Мизулина права.