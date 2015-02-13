В России доносчикам начнут доплачивать

В правительстве России подготовили поправки в антикоррупционное законодательство с целью оказать защиту людям, сообщающим о фактах взяток. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Согласно законопроекту, чиновник, заявивший о взятке, будет обеспечен бесплатной юридической помощью. Он будет защищен конфиденциальностью представленной информации, данные о нем и его родственниках будут засекречены. Также ему будет предоставлена защита от неправомерного увольнения в течение трех лет после подачи заявления о факте взятки.

Также информатору может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 5-15% от суммы ущерба (но не более 3 млн руб.), который удалось предотвратить с его помощью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.