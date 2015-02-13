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В России доносчикам начнут доплачивать

13 Февраля 2015, 12:16 | В России

В правительстве России подготовили поправки в антикоррупционное законодательство с целью оказать защиту людям, сообщающим о фактах взяток. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Согласно законопроекту, чиновник, заявивший о взятке, будет обеспечен бесплатной юридической помощью. Он будет защищен конфиденциальностью представленной информации, данные о нем и его родственниках будут засекречены. Также ему будет предоставлена защита от неправомерного увольнения в течение трех лет после подачи заявления о факте взятки.

Также информатору может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 5-15% от суммы ущерба (но не более 3 млн руб.), который удалось предотвратить с его помощью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: донос  коррупция  взятка  чиновник 



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Комментарии

  • Псевдоним12:30, 13.02.2015#

    легализовали взятку. откат называется.

  • Гость12:51, 13.02.2015#

    Тут другое, если чиновник заявит что его коллега взял взятку то . . . далее по тексту.

  • Псевдоним13:02, 13.02.2015#

    . . . или расширяют кормушку, чтобы еще 3-им лицам досталось )

  • Eru13:04, 13.02.2015#

    Победить коррупцию можно не доносами, а прозрачностью и правильным законодательством. А ещё конвенцию о незаконном обогащении нужно ратифицировать, которую наши власти боятся. И независимыми судами бы обзавестись государству. Да и конституцию соблюдать не помешало бы. Поэтому, пока систему всю не переделают, ничего не изменится с коррупцией.

  • 12313:28, 13.02.2015#

    если человек любит свою страну, уважает существующий политический строй - он бегом побежит сообщить о преступлении, только бы избавиться от тех сволочей, которые приведут страну к гибели!

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