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В России доносчикам начнут доплачивать
В правительстве России подготовили поправки в антикоррупционное законодательство с целью оказать защиту людям, сообщающим о фактах взяток. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Согласно законопроекту, чиновник, заявивший о взятке, будет обеспечен бесплатной юридической помощью. Он будет защищен конфиденциальностью представленной информации, данные о нем и его родственниках будут засекречены. Также ему будет предоставлена защита от неправомерного увольнения в течение трех лет после подачи заявления о факте взятки.
Также информатору может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 5-15% от суммы ущерба (но не более 3 млн руб.), который удалось предотвратить с его помощью.
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Комментарии
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Eru13:04, 13.02.2015#
Победить коррупцию можно не доносами, а прозрачностью и правильным законодательством. А ещё конвенцию о незаконном обогащении нужно ратифицировать, которую наши власти боятся. И независимыми судами бы обзавестись государству. Да и конституцию соблюдать не помешало бы. Поэтому, пока систему всю не переделают, ничего не изменится с коррупцией.
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легализовали взятку. откат называется.