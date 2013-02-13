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По поручению Владимира Путина Госдума продлит бесплатную приватизацию жилья

13 Февраля 2013, 18:34 | В России

Госдума незамедлительно примет решение о продлении бесплатной приватизации жилья и после 1 марта 2013 года, заявил журналистам в среду вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов.

Бесплатная приватизация жилья в РФ заканчивается 1 марта 2013 года. Она началась в 1992 году, ее сроки уже дважды продлевались. В среду пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент считает необходимым поднять вопрос о продлении сроков бесплатной приватизации жилья.

"Предложение президента РФ Владимира Путина продлить сроки бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан будут приняты Госдумой незамедлительно", — сказал Неверов.

Он уточнил, что речь идет о внесении поправок в закон "О введении в действие Жилищного кодекса".

По словам парламентария, принципиальная позиция главы государства по этому вопросу позволит сотням тысяч людей избежать тех проблем, с которыми сегодня вынуждены сталкиваться те, кто еще не приватизировал жилье, но хочет это сделать.

"С приближением срока окончания приватизации растут очереди, в разы повышаются цены за услуги в оформлении документов", — подчеркнул он.

Полностью разделяем позицию президента, что необходимо избежать подобных ситуаций и дать людям возможность спокойно, без нервотрепки оформить все документы на приватизацию жилья, сказал Неверов.

"В нашем комитете находится шесть законопроектов на эту тему, которые предлагают разные варианты продления приватизации. Я этому очень рада, потому что правительство уже сделало шаг в нужном направлении и внесло поправки в закон о статусе военнослужащих, которым продлевается срок приватизации", — сообщила РИА Новости глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская Хованская.

При этом она добавила, что обсуждается также и вопрос продления приватизации для членов их семей. Вместе с тем, глава комитета отметила, что нехорошо выделять одну категорию и забывать, например, про очередников.

"Нельзя выдергивать одну категорию. Нужно учитывать интересы многих граждан, которые даже не по своей вине, а по вине государства, не выполнившего свои обязательства, не смогли реализовать свое право на реализацию", — сказала Хованская.

Она отметила, что ограничения на приватизацию можно вводить только для тех граждан, которые не могут нести бремя собственности в связи с реформированием системы ЖКХ, в частности, в связи с переходом на налог, исходя из рыночной стоимости жилья, а также введением обязательных взносов на капитальный ремонт жилья, пишет РИА "Новости".

Хованская отметила, что Госдума может принять любой из предлагаемых вариантов по продлению приватизации. В частности, есть инициатива, которая мотивируется тем, что Госдума приняла закон о продлении на три года срока действия Фонда содействия реформированию ЖКХ и основной его деятельностью на ближайшие годы будет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, которых, по мнению главы комитета, несправедливо лишать права на приватизацию. Второй вариант закона — это норма отложенного действия, по которой гражданин, получивший жилье, мог бы реализовать свое право на приватизацию через год, три или 25 лет — вне зависимости от сроков. "Я считаю, что нужно рассматривать законопроект до 1 марта (срок окончания приватизации)", — заключила Хованская.

 
Автор: РИА "Новости"
Теги: госдума  Владимир Путин  приватизация жилья 



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