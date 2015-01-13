Коза вовсе не против денег и материальных благ

Астрологический прогноз на 2015 год по восточному календарю от газеты "Золотой Рог".

По восточному календарю 60-летнего цикла 2015 год считается годом Зеленой (Синей) Деревянной Козы (Овцы). Он вступит в свои права 19 февраля 2015 года и продлится по 8 февраля 2016 года. Что принесет с собой новый год, кому повезет, и как привлечь удачу в наступающем году? 2015 год принесет много перемен. Коза - животное своенравное и непостоянное, так что нужно быть готовым ко всему - как к плохому, так и хорошему. Несмотря на это, хорошего будет намного больше, чем плохого. Коза - животное отходчивое, не мстительное, так что неудачи будут быстро сменяться успехом и периодом везения.

Креативность, хороший вкус, тонкое чувствование окружения, артистизм - вот то, что в первую очередь характеризует Козу. Она немножко легкомысленна, не склонна взваливать на себя груз долговременных обязательств и ответственности. Но то, что ею обещано, выполняет неукоснительно, ибо она добросовестна и порядочна.

Коза не стремится к лидерству, ей не свойственно вести за собой толпу. Напротив, она не прочь, чтобы ей самой оказывал покровительство кто-то из сильных мира сего.

Астрологическая Козочка доброжелательна, позитивна, круг ее интересов обычно широк. Материальные блага для нее достаточно важны, и это не удивительно, потому что вряд ли существует лучшая основа для безоблачного существования, которое столь дорого Козе. Ей очень сложно согласиться тяжело работать даже в случае большой нужды и постоянного недостатка денег. Ее вариант - единовременное решение материальных проблем, например, с помощью удачной женитьбы или приобретения каких-нибудь ценных бумаг, которые могли бы обеспечить что-то вроде ренты.

Свою благосклонность в 2015 году Коза проявит к целеустремленным, решительным и рассудительным людям. Она привнесет в жизни людей легкость, новые планы и вдохновение. Вместе с этим стоит опасаться ее влияния на эмоциональное состояние. Настроения в 2015 году будут постоянно меняться, так же как и стремления. Так что важно с самого начала 2015 года Козы выбрать траекторию своего пути развития на все 12 месяцев.

Стихия 2015 года Козы - дерево. Стихия дерево символизирует творчество, рост, воображение, жизнь, знание, разум. Эта стихия самая плодовитая из всех пяти элементов восточного гороскопа. В связи с этим год будет очень хорош для рождения детей и заключения брака.

Цвет 2015 года Козы - синий (зеленый). Синий цвет - цвет мудрости, интуиции, знаний. 2015 год Козы будет благоприятен для учебы, получения новых знаний, опыта и навыков. В этом году обострится интуиция. Слушайте свой внутренний голос, он не подведет! Зеленый цвет - цвет жизни, роста, спокойствия и материального благополучия. Так что тем, кто хочет разбогатеть в 2015 году, - зеленый свет!

Стихия дерева делает Козу 2015 года особенно успешной в материальном плане и гораздо более сильной, чем ее «сестры», связанные с другими стихиями. Помимо прочего, дерево наделяет Козу отличным воображением и практичностью, что делает ее способной вполне эффективно реализовывать собственные фантазии в жизни.

Синий цвет в общем случае относится к водной стихии, однако довольно часто ассоциируется со стихией дерева, поскольку известно, что вода является для него усиливающим аспектом. Благодаря синему цвету Коза-2015 гибче, изменчивее и еще мягче, чем всегда. К тому же, синяя Коза благородна и уступчива.

Карьера и деньги в 2015 году

Нельзя сказать, что ситуация в сфере карьеры и денег будет постоянно благоприятной и все будет удаваться. Несомненно, в 2015 году многие проблемы и задачи можно будет решить намного быстрее и легче, однако сама суть проблем не изменится. Согласно астрологическому прогнозу на 2015 год, успехов в карьере и деньгах будет проще достигать тем людям, которые поменяют свое отношение к происходящим ситуациям, а также будут точно знать, чего они хотят.

Семья, любовь, дружба

Год благоприятен для свадеб, рождения детей, создания новых отношений. Разводов будет значительно меньше. Астрологи советуют использовать этот год для налаживания личной жизни. Особенно это касается тех, кто долго не может найти личное счастье в жизни. Особое внимание нужно уделять своей семье. Многим понадобится ваша помощь и поддержка. В дружбе и общении с людьми астрологи рекомендуют проявить открытость и честность. Необходимо снять привычные для себя маски и обнаружить вокруг себя много интересных людей, которые готовы принять вас такими, какие вы есть.

Эмоциональное состояние и здоровье

Подвижный, активный образ жизни в 2015 году поможет сохранить здоровье и повысить энергетику. Занятия спортом, избавление от вредных привычек и правильное питание в этом году прибавят десяток лет жизни. Астрологи рекомендуют также стараться контролировать постоянную смену настроения, которая будет характера для этого года. Согласно астрологическому прогнозу на 2015 год, в этот период времени важно сохранить легкость восприятия жизни и уметь находить позитив во всем, тогда проблемы будут решаться гораздо проще и жить будет легче.

Как же сложится судьба людей по восточному календарю, и кому повезет в 2015 году?

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) вновь почувствует подъем сил и внутреннюю устойчивость. Для вас наступает хороший период, и вы это понимаете уже сейчас! Самое время посвятить себя искусству, всему возвышенному. Вы сумеете окружить себя единомышленниками, так как настроены на партнерство, союзничество в самом лучшем смысле. Ваши идеи будут продуктивными, очень заманчивыми для других. В этом году не исключена новая работа, освоение новой профессии. Вас будет обуревать жажда деятельности. Хороший год в материальном плане. Вы уверенно продвигаетесь по склону вверх, пусть и медленно, зато без остановок. Многие захотят иметь вас в друзьях, чтобы в сложное время опереться на ваше сильное плечо. Сочувствуя другим, вы будете терпеливы и доверительны в отношениях с родственниками. От вас они получат и поддержку, и внимание. Решение многих семейных проблем вы возьмете на себя. В личной жизни большое значение будут иметь те отношения, в которых может присутствовать духовное начало, общность интересов. И хотя многие представители знака Крысы способны легко относиться к сексуальной жизни, смена партнера не входит в ваши планы.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) хитер и расчетлив. Вас трудно обратить в свою веру, почти невозможно склонить на свою сторону. Непоколебимость и устойчивость собственных позиций даст вам ту единственную уверенность в своей правоте, которая всегда прочно держит вас на плаву независимо от объективности обстоятельств. 2015 год не будет излишне благосклонен к вам - всегда придется рассчитывать только на свои силы. Но вы готовы к сложностям, которые то и дело подбрасывает вам сама судьба. Главное – выстроить планы и предусмотреть все возможные повороты. Работа будет вашим спасением и компасом в этом опасном океане жизни. Даже находясь в коллективе, среди единомышленников и коллег, вы все время будете одиночкой. Ваши профессиональные качества всегда будут отмечены другими, но сами вы не станете использовать свои достижения в корыстных целях. Вы все время будете идти по пути справедливости, даже понимая, что это иллюзия. Финансовый аспект благоприятен лишь для тех представителей знака, чье партнерство отличается давней стабильностью. Возможны поездки в связи с профессиональными интересами. Беспокойство могут вызывать действия родственников, особенно младших. Не исключено большое событие, связанное с застольями и церемониальными традициями. В личной жизни вы верны своему партнеру, великодушны и сентиментальны.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) интуитивно понимает, что для него наступает период везения и успешного продвижения вперед. Обладающие природной смекалкой и умением очаровывать, вы способны убедить других в необходимости тех действий, которые выгодны вам. Но так или иначе, а ваши союзники получат некую выгоду от сотрудничества с вами, и любые партнерские соглашения 2015 года станут длительными и прочными на долгий период. Иногда будет тесно в том жизненном пространстве, которое вы сегодня вынуждены считать наиболее благоприятным для себя. Особенно это касается работы и того времени, которое вы будете проводить с теми, в ком мало заинтересованы. Большое значение будут иметь поступающая информация, общение и кровные узы родства. Ценность отношений становится более весомой, более важной. Финансовый аспект будет во многом зависеть от того, используете ли вы свой шанс, который непременно подарит вам судьба в этом году. Порой зависимость от других людей будет невыносимой, но понимание личной обособленности постепенно перейдет в область мыслей и внутренних переживаний. Вы очень изменитесь за этот период. Это коснется не только убеждений, но и внешнего вида. Перемены прошлого года станут базовой сферой для сегодняшних действий. Воспользуйтесь этим. В личной жизни возможны значительные изменения. Не исключен служебный роман, тайные отношения с человеком старше себя. И почти всегда чувства будут отделены от физических отношений.

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) в отличие от других способен почувствовать себя счастливым. И это будет касаться не только личной жизни. Работа, общение с друзьями, перспективы в творческой стезе – все это станет поводом для возвышенных чувств. Удача станет частой гостьей ваших будней. Нельзя сказать, что 2015 год обещает быть гладким во всех отношениях, но вашему спокойствию ничего не угрожает. Вы рассудительны, внимательны и целеустремленны. Это хороший период для обучения, получения ценных знаний, изучения иностранных языков. Вам может быть предложена новая работа или должность, которая откроет замечательные перспективы в других областях занятости. Благодаря прежним знаниям и давнему опыту вы легко сумеете освоить любые сложные профессиональные варианты. Расширится круг друзей, знакомых. От прочности отношений часто будет зависеть и ваша успешность в том или ином деле. Для многих представителей знака вновь будет актуальной идея переезда. Но в этот раз решение будет принять ой как непросто! Финансовая ситуация будет обретать очертания стабильности и постоянства. Появится и новый источник доходов. Возможен подарок от друга, который поразит дороговизной. Будет немало поездок. Возможна дальняя дорога с определенной целью. В личной жизни наступает период больших перемен. Ваше сердце несвободно… Не исключено вступление в брак.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) скептически настроен на всю эту показную воодушевленность. Вас не прельщают пафосные идеи и слишком громкие заявления. Сейчас, как никогда, вы будете чувствовать истинную цену слова. Беспокойство будут вызывать действия самых близких людей. Возможны проблемы в семье, среди родственников. Так или иначе вам придется столкнуться с необходимостью расставания с кем-то из них. В вашем доме будут те перемены, которые часто не являются отражением личных планов. Перемены произойдут в социальной сфере. Изменится ваш статус. Отдыха станет немного больше. Свободного времени прибавится. Смена работы, занятости также не исключена. Во многом это будет в желательном направлении, в наиболее выгодном для вас. Хороший период для создания совместного бизнеса с надежным партнером или даже с близким человеком. Дружеские контакты укрепятся, обозначится цепь общих интересов. Ваша компания станет более определенной, более сплоченной. Вы не склонны к перемене мест, к дальним путешествиям. Однако судьба подбросит вам именно такую версию времяпрепровождения, состоится несколько поездок. Вам необходимо избирательно подходить к тому, с кем и в каких условиях вы проводите свое время. Вы слишком подвержены влиянию среды. В личной жизни власть близкого человека будет особенно заметной, иногда просто невыносимой. Но вы будете искренне любить эту очевидную зависимость.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) не станет стремиться произвести хорошее впечатление. Ваши действия станут способом для укрепления собственного авторитета, для демонстрации личного превосходства. Вы слишком сдерживали себя всегда, чтобы именно в этот период тщательно следить за собственной репутацией. Главное – не потерять личного уважения к себе – таков ваш девиз сегодня, и он вас вдохновляет. Вы будете стремиться к профессионализму в своей работе. Быть лучшим – это повод быть самым лучшим! Иногда ваша брезгливая снисходительность к окружающим может выходить за рамки морали. Но, являясь объектом критики и активных обсуждений, вы будете чувствовать скорее удовлетворение, чем неловкость. Вашим другом может стать лишь тот, кто сумеет приручить и ослабить вожжи вашей строптивой натуры. Вместе с тем вы будете тяготеть к общению, к партнерству с теми, кто способен вас понять и принять. Вас будут привлекать сильные личности, часто с манерой экстремального внешнего проявления своей внутренней сути. Например, люди с татуировками, маргинальные типы, личности нетрадиционной сексуальной ориентации. Вам будет необходимо поле для самовыражения. Нередко этим полем будет кто-то из друзей или знакомых. Финансовый аспект часто будет зависеть от усилий партнера. Многие представители знака получат наследство. Во всяком случае, разовое крупное поступление денег ожидается практически у всех. В личной жизни произойдет немало перемен. Громкие расставания и воссоединения с партнером будут чередоваться банальными связями «на стороне». Но любовь будет страстно преследовать вас весь год.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) часто станет проявлять недовольство по поводу и без. Именно от вас будет исходить стремление высмеять, вступить в спор, действовать вопреки. Но вы – один из немногих знаков, которым будет сопутствовать удача в 2015 году. Возможно, в вашем доме произойдут значительные перемены, которые повлияют на вашу роль. Нельзя сказать, что ваши дела пойдут хуже или лучше. Но ваши цели и задачи, а вместе с тем и способ существования значительно поменяются. Возможно расставание с кем-то из родственников. Большое значение будут иметь отношения родителей и детей. Тут вероятны крутые повороты. Необходимость разлуки будет возрастать. Нередко вам придется чувствовать свое одиночество. Будете искать поддержку в лице самых близких людей. Финансовый аспект стабилен, хотя вы будете испытывать тревогу из-за денег. Не исключены споры с деловыми партнерами по поводу финансовых обязательств. Возможна крупная покупка, в связи с чем вы станете чувствовать себя гораздо увереннее в известном кругу. Все чаще будете задумываться о смене работы. У многих поменяется и место работы, и даже сама профессия. Направление деятельности нередко будет связано с политикой, необходимостью что-то рекламировать, продвигать, совершенствовать. Будут иметь место поездки, в том числе и дальние. Ваша личная жизнь часто будет подчинена привычке, удобной роли, но не чувствам. Однако именно в 2015 году многие из вас вступят в брак.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) не останется без внимания. Ваша деятельность будет замечена, ваши успехи непременно отметят. В условиях 2015 года будет много перспективных направлений, в том числе в профессии, в получении образования, в личной жизни. И это не удивительно. 2015-й - ваш год, которым вы должны непременно воспользоваться. При этом будут испытания, будут потрясения и сложные повороты судьбы. Часто вам придется стоять перед выбором. И принятые решения всегда будут основаны только на вашей инициативе. Вы станете более самостоятельными, ответственными. И ваша жизнь обретет более понятные контуры. Вы будете понимать, что делать и к чему стремиться. Возможен переезд. Если даже этого не произойдет, вас ждут значительные изменения в условиях проживания – от ремонта жилища до обновления интерьера. Количество проживающих прибавится. Для большинства представителей знака это будет домашнее животное. Круг общения станет радовать вас. Возможны частые встречи, общение с единомышленниками. Вы будете искать близких по духу людей. Важным будет то, что друзья разделяют ваши идеалы и вашу позицию. Возможен возврат к прежним формам сотрудничества. Не исключено возобновление прерванных связей. А у некоторых – и возвращение старой любви. То, от чего вы когда-то отказались, вновь поманит вас к себе. В отношениях вы меньше всего будете сосредоточены на возрасте. Для вас важнее видеть перспективу, надеяться на будущее. Возможно, вам придется экономить, сокращая свои траты. Но вы всегда будете при деньгах. Также возможно возвращение давнего долга.

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) за маской беззаботности будет скрывать свои истинные намерения. Вам приятно осознавать, что вы производите впечатление человека легкого, беззаботного и лишенного корысти. На самом же деле вы крепкий орешек, виртуозно манипулирующий всеми, кто так искренне заблуждается на ваш счет. Вы азартны, решительны и знаете, чего хотите. Этот принцип будет важен в профессиональном отношении. Вы будете методично расширять границы своего влияния в бизнесе. Для вас не существует таких вершин, которые взять нельзя. Благодаря умению быть полезными и щедрыми на похвалы, вы легко войдете в доверие даже к конкурентам. Ваш метод – столкнуть лбами тех, кто занят теми же задачами, что и вы. Пока другие выясняют отношения, вы сделаете свои главные шаги! И так во всем. Главное – не ошибиться в выборе, когда будете делать ставку на то, чем именно будете интересоваться в данный момент. Сотрудничество особенно благоприятно с партнерами издалека или из-за рубежа. В коллективе вы способны плести интриги, забрасывать других непроверенной информацией и намекать начальству на козни своих коллег… Но, в сущности, все ваши усилия будут направлены на укрепление деловых позиций, на получение лучшего «места под солнцем» и на материальную стабильность. К тому же с теми, кто вам по-настоящему дорог, вы будете откровенны и всегда готовы прийти им на помощь. Вы будете ценить настоящую дружбу, преданность и верность. Свою личную жизнь будете часто держать подальше от любопытных глаз. Свое сердце по-настоящему вы не откроете никому.

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) прекрасно понимает всю сложившуюся ситуацию. Вы реалист. И поэтому будете четко распределять свои обязанности между необходимым и очень необходимым, не переставая тратить себя. Вы готовы брать ответственность за тех, кто вам дорог, кто зависит от вас в той или иной мере. Будете способствовать улучшению ситуации у родственников, ограждая их от сложных препятствий. Все, что получается у вас лучше, чем у других, вы готовы сделать вместо них. Иногда эта позиция будет излишней, так как окружающие быстро начнут эксплуатировать ваши искренние намерения. Несмотря на всю готовность к восприятию любого рода перемен, даже вас могут удивить объективные реалии 2015 года. Придется приспосабливаться к обстоятельствам. В работе возможны некоторые изменения. Но они лишь пойдут вам на пользу. Сократится тенденция к контролированию неких процессов, которые прежде изматывали вас. Иногда вам будет казаться, что события повторяются, только в новом качестве, что несколько лет назад все было точно или примерно так же. «Может быть, это сон?» – будете спрашивать себя вы. Предстоит принимать важное решение относительно недвижимого имущества. Не исключено приобретение жилья, а также расширение офисных помещений. Круг вашего общения останется прежним. Но вы уже готовы к тому, чтобы количество перешло в качество. И потому безболезненно распрощаетесь с теми, кто доставляет вам некий дискомфорт. Поездки становятся предметом обсуждения в кругу деловых партнеров. В условиях выгодных соглашений вам придется идти на уступки. Финансовый аспект будет полностью зависеть от ваших талантов зарабатывать и приумножать. Вы справитесь. В личной жизни вас привлекает то, что отвечает традициям и привычкам. Свободные представители знака отдают отчет своим действиям. Вас трудно заманить в ловушку по имени брак.

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) должна приготовиться к трудностям. Не то чтобы вы не пережили все эти потрясения, но они уже так надоели вам! Несмотря на весь свой прежний опыт, вы сегодня будете рассуждать и чувствовать иначе, чем еще совсем недавно. Вы готовы к решительным действиям. Пусть другие колеблются и пугаются, вы же идете напролом, веря в свою правоту. Вам легче и комфортнее оставаться в одиночестве, чем находиться рядом с сомнительными партнерами. Этот год окончательно подведет итог вашему личному выбору. Появится интерес в новых делах, в работе, в сотрудничестве с интересными компаньонами. Вас умиротворяют финансовые успехи, особенно те, что зависят от ваших самостоятельных усилий. Это будет гарантией вашего внутреннего спокойствия. Появится необходимость в решении имущественного вопроса. Вы откажетесь от своих прежних интересов в пользу реализации, продажи. Чувствуя выгоду, будете руководствоваться лозунгом «есть спрос – есть предложение!». Это год укрепления тылов, материального роста и появления в вашем жизненном пространстве новых моральных ориентиров. Вы будете отменно чувствовать себя в дорогах. Легкие на подъем, будете быстро осуществлять идею поездок, часто связанных с личной заинтересованностью, нежели с профессиональными интересами. Старые маршруты могут наскучить. А выбор новых – вдохновит и принесет вам новые надежды. Личная жизнь будет скрыта в недоговоренностях, в намеках. Но вы скорее дадите себя уговорить, чем проявите инициативу и напор в чувствах. Вы пока (или уже?) никого не любите.

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007), согласно гороскопу на 2015 год, извлечет хорошую пользу из прошлогодних ситуаций. Вы встряхнетесь и устремитесь в будущее с решительностью первопроходца. Стереотипы в поведении могут раздражать вас. И хотя предсказуемость будет более удобной и в деловых, и в личных отношениях, вы все время будете искать оригинальности, непохожести. Наступает период упрочения материального положения, улучшения финансовой ситуации. Но вам не удастся удержать в равновесии все аспекты жизни. И как говорится, «повезет в финансах, не везет в любви» - это о вас. Возможны конфликтные ситуации с партнером, разбирательства, выяснение отношений. Испытаний будет немало, и всегда они будут касаться взаимоотношений с близкими людьми. Вместе с тем ожидаются благоприятные новости от родственника. Возможны значительные и давно ожидаемые перемены. Пусть это согреет вашу душу в сложные периоды печали. Вы будете немного зависимы от решений и действий вышестоящего лица или влиятельного компаньона. Но почти все представители знака обретут новую работу, займут новую должность. Словом, значительный сдвиг в области занятости непременно произойдет. Источник дохода изменится, но будет стабильным и постоянным. Все ваши поездки будут продиктованы личной заинтересованностью, стремлением к получению новых впечатлений. Область чувств будет закрытой. Вы не станете обсуждать переживания даже с теми, кому доверяете. Вам будет сложно в сложившихся условиях, когда вы не имеете возможности влиять на обстоятельства. Но зато будет возможность изменить восприятие ситуации. В этом и будет ваша свобода.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.