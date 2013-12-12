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Путин считает, что иностранцев, нарушающих правила пребывания в России, надо выдворять

12 Декабря 2013, 19:58 | В России

Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что иностранцам, нарушающим правила пребывания в России, будет запрещен въезд на несколько лет, в зависимости от тяжести совершенного ими нарушения.

"Для тех, кто нарушает правила пребывания, въезд в Россию будет запрещен, в зависимости от тяжести нарушения, на срок от 3 до 10 лет", - сказал Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию в четверг.

Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить контроль за целями въезда иностранных граждан в РФ.

"Государство должно знать, зачем и на какой срок приезжает иностранец в Россию. При этом надо решить вопрос с иностранцами, которые въехали в страну в безвизовом порядке и длительное время находятся в России без определенной цели. Ну, якобы без определенной цели, у них-то, наверное, какая-то есть цель. Но государство об этом ничего не знает. Срок пребывания таких граждан в России, подолжен быть ограничен ", - сказал Владимир Путин.

Предложенные меры, по его словам, поставят дополнительные барьеры "для иностранных граждан, которые занимаются теневой, а то и криминальной деятельностью, либо работают нелегально, зачастую в нечеловеческих условиях".

Для Владимира Путина это уже десятое Послание. Ровно год назад, 12 декабря 2012 года, Путину потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести текст. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1,1 тыс. приглашенных.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: мигранты  Путин 



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Комментарии

  • ОПРИЧНИК22:26, 12.12.2013#

    ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКОНОВ ТО НЕТУ. ПОКА ПУТИН НЕ СКАЗАЛ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ.

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