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Скончалась оперная певица Галина Вишневская
"Она умерла. Да, это правда", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра оперного пения Вишневской.
Галина Павловна Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. Уйдя из театра оперетты, Вишневская стала брать уроки пения, а в 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.
Среди партий, которые она исполнила в этом театре — Татьяна в "Евгении Онегине", Лиза в "Пиковой даме", Купава в "Снегурочке", Донна Анна в "Каменном госте", Аида в одноименной опере Верди (в этой партии в 1962-м Вишневская дебютировала в театре "Ковент-Гарден"), "Тоска" и "Мадам Баттерфляй".
В 1955 году вышла замуж за виолончелиста Мстислава Ростроповича.
С 1974 по 1982 год Вишневской и Ростроповичу пришлось покинуть Россию — они подверглись преследованию властей за поддержку Александра Солженицына (с 1978 по 1990 Вишневская была лишена советского гражданства). В эти годы певица жила в США, во Франции и выступала в крупнейших театрах мира, а также ставила в качестве режиссера оперные спектакли.
В 2002 году открылся Центр оперного пения Галины Вишневской в Москве. А с 2006-го стал проходить Открытый международный конкурс оперных артистов Вишневской, где певица возглавляла жюри.
Центр оперного пения Галины Вишневской в этом году отмечает 10-летие со дня своего создания. В честь этого события был запланирован ряд юбилейных спектаклей и гала-концертов. В частности, 17 декабря в Венской ратуше должна была состояться презентация центра.
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