В России появятся тайные "гаишники"

Сотрудники ГИБДД могут уже в следующем году начать патрулирование дорог на автомобилях без опознавательных знаков. По мнению замглавы МВД Виктора Кирьянова, эта мера поможет в борьбе с агрессивным вождением. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

«Я думаю, что с того года мы введем стандарты для таких автомобилей и будем уже готовиться к этим мероприятиям. Думаем, что должно получиться. Мы сами видим, что уже назрела такая необходимость», — заявил Кирьянов ТАСС.

Замглавы МВД отметил, что практика работы дорожной полиции «под прикрытием» распространена во многих странах мира и, по его мнению, в России такая мера повлечет «только положительные отзывы».

По мнению представителя ведомства, обычные патрульные машины уже не позволяют эффективно бороться с «хамством, агрессивным вождением» на дорогах. «Когда водитель видит полицейскую машину, он становится нормальным, хотя теперь уже и при виде полицейской машины начинают грубо нарушать правила дорожного движения», — заявил Кирьянов.

Напомним, накануне заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что в ближайшее время появится комплекс мер по борьбе с агрессивным вождением на дорогах Москвы. По его словам, такие патрули будут ездить в потоке. По словам Ликсутова, на трассах, где чаще всего фиксируются подобные случаи «опасного вождения», установят камеры фото- и видеофиксации, которые позволят выявлять и анализировать повышение скорости и частые перестроения автомобиля из ряда в ряд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.