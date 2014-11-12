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"Льготный" срок владения жильем могут увеличить до семи лет
Депутаты Госдумы предлагают увеличить с трех до семи лет минимальный срок владения жильем, после которого доход от продажи не облагается налогом. Пострадают прежде всего те, кто покупает квартиры в инвестиционных целях.
Поправки в ст. 217.1 Налогового кодекса, регулирующие особенности освобождения от налога при продаже жилой недвижимости, внесены в пакете с другими поправками ко второму чтению правительственного законопроекта о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Сейчас владелец квартиры может продать ее без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ – 13%) через три года нахождения в собственности. Поправки увеличивают этот срок до семи лет. Исключения предусмотрены только для владельцев квартир, полученных от близких родственников по договорам дарения, в порядке наследования, а также квартир, полученных при приватизации, говорится в законопроекте. Для них срок «безналогового» владения останется прежним - три года.
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