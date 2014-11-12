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Овнам все карьерные карты в руки
Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября
Овен. У Овнов на этой неделе появится хороший шанс изменить свою карьеру к лучшему. Это особенно актуально для тех, у кого начали происходить различные перемены в трудовом коллективе. В результате кадровых перестановок вам могут предложить новую вакансию с более широким кругом ответственности.
Телец. У Тельцов наступает удачное время для ведения переговоров и подписания взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. Хорошо сложится работа у тех, кто занят в сфере услуг. Вы получите много позитивных отзывов и повысите свою профессиональную репутацию.
Близнецы. Близнецы на этой неделе смогут добиться результата только благодаря серьезной самоотдаче. Ориентируйте себя на более интенсивный темп работы, используйте по максимуму имеющиеся в вашем распоряжении технические возможности. Это хорошее время для наработки новых практических навыков.
Рак. Раки на этой неделе будут эффективными в творческих видах деятельности, предполагающих большую степень открытости и публичности. Это удачное время для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах, а также сдачи экзаменов и зачетов.
Лев. Львам на этой неделе рекомендуется ставить перед собой жесткие дедлайны для текущих проектов. Постарайтесь распланировать эти дни таким образом, чтобы к концу недели завершить наиболее важные дела. Успешно сложится работа у строителей, дизайнеров по интерьеру, риелторов.
Дева. У Дев на этой неделе активизируются рабочие контакты. Вы сможете укрепить и расширить свои деловые связи, познакомившись с влиятельными и полезными для вас людьми. Ускорятся обороты в торгово-закупочной деятельности. Возрастет отдача от рекламных кампаний.
Весы. Весы смогут увеличить уровень доходов за счет возросшей производительности труда. Могут увеличиться доходы от использования недвижимости: например, от аренды, выполнения ремонтно-строительных работ.
Скорпион. Скорпионам желательно брать на себя ответственность в важных делах, проявлять инициативу. Ваши интеллектуальные способности значительно возрастут, что положительно отразится на текущих проектах. Многие вопросы удастся решить благодаря использованию деловых связей.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе получат возможность увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки. Желательно предварительно распланировать имеющиеся дела, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда проектов много, но выполнить их все к сроку вы не успеваете.
Козерог. Козерогам на этой неделе удастся успешно вписаться в коллективный рабочий процесс. Также вы сможете оказать влияние на принятие решений во время собраний, совещаний, планерок или конференций. Ищите единомышленников: с их помощью вы добьетесь значимых результатов.
Водолей. На этой неделе преуспеют Водолеи, занимающие руководящие должности. Вы сможете урегулировать важные вопросы путем неофициальных контактов, конфиденциальных встреч и переговоров. Можно положиться на влиятельных покровителей: скорее всего, они окажут вам протекцию.
Рыбы. Рыбам на этой неделе необходимо сосредоточиться на наиболее перспективных направлениях деятельности. Полезными будут любые формы обмена мнениями, учебы. Продуктивно пройдут служебные командировки. Друзья могут поспособствовать успешному решению судебных тяжб.
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