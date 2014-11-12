Facebook планирует стать главной социальной сетью в России

По данным западных СМИ, Facebook заявила о желании стать самой популярной социальной сетью в России.

Для этого компания активно привлекает разработчиков приложений. Facebook пытается убедить разработчиков создавать приложения для платформы Facebook. Компания надеется, что вслед за появлением в социальной сети приложений от российских разработчиков вырастет и число пользователей Facebook в России.

Отмечается, что достичь этого будет довольно сложно, ведь, в отличие от ситуации во всем мире, в России Facebook не доминирует на рынке социальных сетей. Здесь первое место прочно занимает "ВКонтакте", пишут «Ведомости».

ZRPRESS.RU, Владивосток.