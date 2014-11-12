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Facebook планирует стать главной социальной сетью в России
12 Ноября 2014, 14:35 | В России
По данным западных СМИ, Facebook заявила о желании стать самой популярной социальной сетью в России.
Для этого компания активно привлекает разработчиков приложений. Facebook пытается убедить разработчиков создавать приложения для платформы Facebook. Компания надеется, что вслед за появлением в социальной сети приложений от российских разработчиков вырастет и число пользователей Facebook в России.
Отмечается, что достичь этого будет довольно сложно, ведь, в отличие от ситуации во всем мире, в России Facebook не доминирует на рынке социальных сетей. Здесь первое место прочно занимает "ВКонтакте", пишут «Ведомости».
Автор: По материалам информагентств
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