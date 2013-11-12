В России определили коэффициенты безбедной старости

С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

В полном объеме по новым правилам страховая пенсия будет формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. Подробности корр. «ЗР» выясняла в ходе селекторной пресс-конференции на тему «Новая пенсионная формула и совершенствование системы формирования пенсионных накоплений».

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент - это новый инструмент учета пенсионных прав, которым будет оцениваться каждый год трудовой деятельности гражданина после 1 января 2015 года. Он равен отношению суммы уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой части пенсии по выбранному тарифу к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, умноженной на 10. Таким образом, чем выше зарплата будущего пенсионера, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента, однако при равной зарплате он всегда будет выше у гражданина, который отказался от формирования пенсионных накоплений.

«При расчете страховой пенсии будут суммироваться все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за социально значимые периоды жизни человека, такие как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. Далее полученная сумма будет умножаться на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента в случае обращения за назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенсионного возраста или возникновения права на пенсию (досрочно)», - рассказал статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей ПУДОВ.

Например, при обращении за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия - на 45%, через 10 лет - фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая часть - в 2,32 раза.

«Что касается накопительной пенсии, то необходимо понимать, что при ее формировании уменьшаются пенсионные права на формирование страховой части и наоборот. При этом страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке. Накопительная часть не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования», - отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим ТОПИЛИН.

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на так называемый период ожидаемой выплаты пенсии - 228 месяцев. Если же обратиться за назначением пенсии, например, на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.

Таким образом, размер пенсии по старости будет зависеть от нескольких составляющих, таких как уровень официальной зарплаты, выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 - для мужчин), выбор тарифа страховых взносов (6 % или 0%).

Не обошли участники пресс-конференции вниманием и волнующий всех вопрос о процедуре акционирования негосударственных пенсионных фондов.

«Сейчас при обсуждении акционирования НПФ очень часто используют термины «заморозка», «национализация» пенсионных средств, переданных гражданами в НПФ. Хочу подчеркнуть, что этого не произойдет, это очень утрированные объяснения. Негосударственные пенсионные фонды действительно должны будут пройти процедуры акционирования, усовершенствуется также система гарантирования пенсионных накоплений. Сейчас, по большому счету, гарантия сохранности средств граждан, отдавших свои пенсионные накопления в НПФ, очень низкая. Поэтому необходимо создавать на финансовом рынке системы совместного страхования ответственности по образцу Агентства по страхованию вкладов, с обязательными отчислениями в систему страхования для всех участников рынка. Т.е. вначале должна отвечать компания, которая инвестирует средства пенсионных накоплений; отвечать собственными средствами и накопленными резервами. И только после того, как эти ресурсы будут исчерпаны, как кредитор последней инстанции должно выступать государство. Таким образом, создается комплексная система гарантирования сохранности пенсионных накоплений», - подвел черту Андрей Пудов.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.