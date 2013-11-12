В России на свободу выйдут 200 тысяч "мошенников"

Опрошенные «ЗР» эксперты опасаются, что вслед за излишне «щедрой» амнистией, мы получим всплеск по крайней мере некоторых видов преступности.

По амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ, на свободе окажутся, по разным оценкам, до 200 тысяч осужденных. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже в ближайшее время.

По предложению Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека к предстоящему юбилею Конституции должна быть проведена широкая амнистия. Однако пока круг осужденных, которые могут получить этот «конституционный подарок», до конца не определен. Но предложения СПЧ и проект Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии», разработанный Координационным советом оппозиции (КСО), который внес в Госдуму член КСО, депутат Дмитрий ГУДКОВ, вызывает резкую критику экспертного сообщества.

Как сообщили в Российской криминологической ассоциации, эти документы не дают четкого представления о том, какие именно категории осужденных подлежат амнистии, сколько лиц в итоге окажется на свободе, соответственно - сможет ли государство обеспечить необходимую ресоциализацию таких лиц и оградить население от продолжения их криминальной деятельности. Тем самым не допустить масштабного роста преступности амнистированных, которая после амнистии не сможет оцениваться как рецидивная со всеми вытекающими отсюда последствиями. Уже выпускались «птенцы Керенского», были и другие амнистии, приуроченные к различным событиям, и трагические последствия этого известны.

- Предлагается амнистировать практически всех преступников, осужденных за экономические преступления, - комментирует документы член Российской криминологической ассоциации, профессор ДВФУ Виталий НОМОКОНОВ. - Амнистия в данном варианте послужит механизмом обеспечения безнаказанности экономических преступников. Между тем криминологическая ситуация в стране свидетельствует о высокой общественной опасности экономической преступности, массовом мошенничестве в экономической сфере, хищениях, совершаемых «преступниками в белых воротничках», активном отмывании доходов, полученных преступным путем, выводе капиталов за границу.

Такие преступления как, «Мошенничество» (ст. 159-159.6 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ), «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (ст. 174 УК РФ), «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК РФ) и другие преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, перечисленные в п. «г» ч. 1 проекта Постановления, связаны с причинением масштабного материального ущерба и другими преступлениями. «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг» (ст. 185.4 УК РФ) и «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» (ст. 185.5 УК РФ), как правило, являются одними из этапов рейдерского захвата собственности.

По мнению криминологов, предложение амнистировать лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ, дискредитирует идею последовательной уголовной политики и не соответствует интересам обеспечения экономической безопасности. Ответственность за эти преступления введена недавно - Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

- Для чего было вводить ответственность за специальные виды мошенничества, практика по которым только начинает нарабатываться, не для того ли, чтобы сразу амнистировать лиц, их совершивших? - задается вопросом эксперт.

Последствия амнистии, по мнению специалистов, могут быть усугублены «лукавой» законодательной техникой. В проекте Постановления содержатся положения, которые могут толковаться по-разному.

- Представленные документы создают впечатление, что их авторы полагают, будто, во-первых, в исправительных учреждениях содержатся преимущественно жертвы правового произвола и беззакония, а не лица, осужденные за преступления в предусмотренном законом порядке, непричинение которыми в дальнейшем опасного вреда охраняемым законом интересам нельзя гарантировать; во-вторых, что необходимо любым путем сокращать число не только осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, но также поспешно освобождать от наказания условно осужденных, условно-досрочно освобожденных и ряда других, - считает Виталий Номоконов. - Позиция авторов проекта о необходимости сокращения «тюремного населения» как предпосылки реформирования пенитенциарной системы весьма спорна. Сокращение - это самый простой, но при этом далеко не самый эффективный путь реформирования. Данный путь был избран при реформе системы МВД РФ со всеми отрицательными ее последствиями.

Вынесенный на рассмотрение Госдумы проект постановления об амнистии, по мнению президента Российской криминологической ассоциации, Заслуженного юриста РСФСР Азалии Долговой и других членов ассоциации, позволяет говорить об игнорировании авторами законопроекта выявляемых криминологами особенностей организованной преступности и организованного сопротивления закону, органам правопорядка.

- Приходится констатировать, что в представленных документах подход может оцениваться как высококриминогенный, в значительной мере соответствующий интересам экономических и других категорий организованных преступников с разрушительными последствиями для состояния законности и правопорядка, авторитета государственной власти, правоохранительной системы, ориентации населения на законные способы реагирования на преступное поведение, - говорится в экспертном заключении Российской криминологической ассоциации. - С учетом многочисленных изменений и дополнений, внесенных в УК РФ с 2003 г., существенно смягчивших пределы преступности и наказуемости общественно опасных деяний, роста социальной напряженности, а также сложной криминологической обстановки в стране, проведение амнистии в предлагаемом варианте считаем недопустимым.

Амнистия, по мнению криминологов, не может рассматриваться как способ устранения судебных ошибок - для этого существуют другие правовые механизмы.

Ирина СЕРГЕЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.