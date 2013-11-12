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Кудрин предложил еще разок реформировать МВД
Прошедшая реформа МВД не устранила основных болезней прежней системы, без излечения которых невозможно построить современную правоохранительную структуру. На текущем этапе деятельность внутренних органов скорее порождает нестабильность в обществе, чем наоборот, и вообще тормозит экономический рост, полагают эксперты. Такие выводы сделаны на основе глубинного анализа работы органов, куда также вошли интервью сотрудников всех уровней правоохранительных структур, включая судей, а также соцопросов.
Руководитель Комитета гражданских инициатив, член Общественного совета при МВД, бывший вице-премьер России Алексей Кудрин представил собственную концепцию реформы правоохранительных органов, пишет РБК.
Экс-министр предлагает упразднить Следственный комитет, ФСКН и МВД, создав муниципальную, региональную и федеральную полицию, пишет The New Times. Муниципалы займутся охраной общественного порядка, профилактикой преступлений, регистрацией правонарушений.
В обязанности региональной полиции будет входить расследование преступлений мелкой и средней тяжести, охрана органов власти, регулирование дорожного движения. Федеральная полиция займется расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, противодействием ОПГ, борьбой с терроризмом и наркоторговлей.
Концепция была разработана КГИ и Институтом проблем правоприменения. Авторы программы отмечают, что нынешнее положение дел в правоохранительных органах порождает закрытость, ориентацию на численные показатели, перегруженность бумажной работой.
По мнению авторов доклада, муниципальная полиция должна быть подотчетна местной власти, региональная - Заксобранию региона или губернатору, а федеральная - президенту. Предложенная концепция предполагает лишение полиции непрофильных функций - права на выдачу лицензий на охранную или детективную деятельность, водительских прав. А.Кудрин предлагает упразднить отделы по борьбе с экономическими преступлениями, передав их функции другим органам, как на уровень полиции, так и на уровень Счетной палаты, Росфинмониторинга, ФНС.
Однако сокращение ведомств будет идти параллельно с созданием новых подразделений. Авторы концепции предлагают сформировать Федеральную службу по расследованию должностных преступлений (оно займется борьбой с коррупцией) и Агентство криминальной статистики (будет вести статистику, опираясь на улучшенную систему показателей).
Новая концепция дает следователям и прокурорам право на ошибку. Силовиков не будут наказывать, если в рамках дела он не нарушал закон. Сегодняшняя "палочная система" делает практически неизбежным обвинительный приговор. На данный момент менее 1% судебный приговоров имеют оправдательный характер.
В МВД осведомлены о концепции, предложенной Кудриным, силовики сами запросили текст документа. Официальной реакции со стороны министерства пока не последовало.
Фото ohrana.ru.
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Комментарии
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местный15:03, 12.11.2013#
Надо не просто ликвидировать МВД, но и провести люстрацию - то есть запретить бывшим сотрудникам устраиваться в новые структуры. Они (все поголовно, от министра до последнего постового) просто дискредитировали правоохранительные органы, породили полнейшее недоверие к себе со стороны населения. Полная некомпетентность, вопиющие халатность и скудоумие, лень и жадность - вот признаки нынешней полиции. . .
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лол15:20, 12.11.2013#
Кудрин молодец - в прямом смысле этого слова, Медведев выгнал Кудрина потому что это был единственный министр с профильным образованием и мозгами, куда проще руководить табуреткиными. . . Но учитывая настроения наших казнокрадов, думаю, следующий шаг будет - согдания ФБР, затем ЦРУ, затем АНБ. . .
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Глубинный анализ-это сильно!С таким же успехом право на ошибку можно дать так же врачам-хирургам, пожарникам, лётчикам, в большей степени ПВО и РОСКОСМОСу