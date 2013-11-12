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Кудрин предложил еще разок реформировать МВД

12 Ноября 2013, 11:45 | В России

Прошедшая реформа МВД не устранила основных болезней прежней системы, без излечения которых невозможно построить современную правоохранительную структуру. На текущем этапе деятельность внутренних органов скорее порождает нестабильность в обществе, чем наоборот, и вообще тормозит экономический рост, полагают эксперты. Такие выводы сделаны на основе глубинного анализа работы органов, куда также вошли интервью сотрудников всех уровней правоохранительных структур, включая судей, а также соцопросов.

Руководитель Комитета гражданских инициатив, член Общественного совета при МВД, бывший вице-премьер России Алексей Кудрин представил собственную концепцию реформы правоохранительных органов, пишет РБК.

Экс-министр предлагает упразднить Следственный комитет, ФСКН и МВД, создав муниципальную, региональную и федеральную полицию, пишет The New Times. Муниципалы займутся охраной общественного порядка, профилактикой преступлений, регистрацией правонарушений.

В обязанности региональной полиции будет входить расследование преступлений мелкой и средней тяжести, охрана органов власти, регулирование дорожного движения. Федеральная полиция займется расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, противодействием ОПГ, борьбой с терроризмом и наркоторговлей.

Концепция была разработана КГИ и Институтом проблем правоприменения. Авторы программы отмечают, что нынешнее положение дел в правоохранительных органах порождает закрытость, ориентацию на численные показатели, перегруженность бумажной работой.

По мнению авторов доклада, муниципальная полиция должна быть подотчетна местной власти, региональная - Заксобранию региона или губернатору, а федеральная - президенту. Предложенная концепция предполагает лишение полиции непрофильных функций - права на выдачу лицензий на охранную или детективную деятельность, водительских прав. А.Кудрин предлагает упразднить отделы по борьбе с экономическими преступлениями, передав их функции другим органам, как на уровень полиции, так и на уровень Счетной палаты, Росфинмониторинга, ФНС.

Однако сокращение ведомств будет идти параллельно с созданием новых подразделений. Авторы концепции предлагают сформировать Федеральную службу по расследованию должностных преступлений (оно займется борьбой с коррупцией) и Агентство криминальной статистики (будет вести статистику, опираясь на улучшенную систему показателей).

Новая концепция дает следователям и прокурорам право на ошибку. Силовиков не будут наказывать, если в рамках дела он не нарушал закон. Сегодняшняя "палочная система" делает практически неизбежным обвинительный приговор. На данный момент менее 1% судебный приговоров имеют оправдательный характер.

В МВД осведомлены о концепции, предложенной Кудриным, силовики сами запросили текст документа. Официальной реакции со стороны министерства пока не последовало.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ohrana.ru.

Автор: РБК
Теги: правонарушения  МВД  полиция  преступления  реформы  закон 



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Комментарии

  • Псевдоним14:37, 12.11.2013#

    Глубинный анализ-это сильно!С таким же успехом право на ошибку можно дать так же врачам-хирургам, пожарникам, лётчикам, в большей степени ПВО и РОСКОСМОСу

  • Псевдоним15:02, 12.11.2013#

    Все хорошое - это все забытое старое.

  • местный15:03, 12.11.2013#

    Надо не просто ликвидировать МВД, но и провести люстрацию - то есть запретить бывшим сотрудникам устраиваться в новые структуры. Они (все поголовно, от министра до последнего постового) просто дискредитировали правоохранительные органы, породили полнейшее недоверие к себе со стороны населения. Полная некомпетентность, вопиющие халатность и скудоумие, лень и жадность - вот признаки нынешней полиции. . .

  • лол15:20, 12.11.2013#

    Кудрин молодец - в прямом смысле этого слова, Медведев выгнал Кудрина потому что это был единственный министр с профильным образованием и мозгами, куда проще руководить табуреткиными. . . Но учитывая настроения наших казнокрадов, думаю, следующий шаг будет - согдания ФБР, затем ЦРУ, затем АНБ. . .

  • Робин Бэд15:31, 12.11.2013#

    новая русская забава , реформа полиции или милиции уже запутался

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