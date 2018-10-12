Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин раскрыл важный личный секрет
Он ответил на вопрос женщины…
Как уже сообщалось, в Москве на ВДНХ прошла юбилейная 20-я агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Свои стенды представили 49 регионов России, в том числе и из Приморья, и 14 зарубежных стран, в том числе Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, и Беларусь. Выставку посетили первые лица государства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент России Владимир ПУТИН в приветственном слове подчеркнул, что на протяжении многих лет «Золотая осень» знакомит участников и гостей с достижениями и возможностями сельского хозяйства. «Эта отрасль за прошедшее время стала передовой и конкурентноспособной - с устойчивыми темпами роста и хорошими перспективами. Уверен, что выставка пройдет на высоком уровне, даст старт новым проектам и инициативам», - обозначил президент.
Изучить новинки агропромышленного комплекса на соответствующих экспозициях приехала и делегация из Приморья - руководители департамента сельского хозяйства и продовольствия, муниципальных образований края, сельхозпроизводители, представители науки, Россельхозцентра, Приммелиоводхоза, Дальневосточного автоцентра.
Одна из сотрудниц выставки поинтересовалась, как Владимиру Путину удается жить в столь плотном рабочем графике, успевать при этом решать огромное количество задач, а еще и находить время для обеда с аграриями. Глава государства ответил, что источником его сил является общение с успешными людьми, которые достигают хороших результатов в своих областях.
«Самая лучшая энергетика – это общение с такими людьми, как вы», – цитирует президента телеканал «Звезда». Также президент отметил, что при виде успеха людей, которые выполняют свои задачи «с таким хорошим результатом», всегда берутся дополнительные силы». Такое общение он назвал хорошим «впрыском энергии».
Российский лидер и премьер-министр Дмитрий Медведев пообедали со станичниками. Еда простая и здоровая – овощной салат, борщ и пюре с котлетами. «Такое же меню, как и у всех. Никаких разносолов», – цитирует поваров «Московский комсомолец». Владимир Путин предложил начать с яблочного компота.
Помимо превосходного урожая яблок, в хозяйстве «Рассвет» собрали 50 центнеров пшеницы с гектара. Президент, премьер и работники сельхозпредприятия обсудили за обедом и «дела насущные». Поговорили о холодильниках для яблок, противоградных сетках, саженцехранилищах и другом.
По итогу визита и гости, и хозяева остались друг другом довольным. Владимир Путин и Дмитрий Медведев увезли в Москву по вязанке саженцев и ящику яблок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
Новости раздела
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Путин раскрыл важный личный секрет
Тётя, наверно, с того момента голову и не моет:))))))