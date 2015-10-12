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Бизнес в шоке от обилия праздничных дней в 2016 году
Определен порядок переноса праздничных дней в следующем году (постановление Правительства РФ № 1017), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Так, длительность новогодних каникул составит 10 дней при пятидневной рабочей неделе. При этом 2 и 3 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на 3 мая и 7 марта соответственно. День отдыха с субботы 20 февраля будет перенесен на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня (с 21 по 23 февраля). При этом суббота 20 февраля станет рабочим днем. На празднование Международного женского дня отведено четыре дня (с 5 по 8 марта). Первые майские праздники продлятся три дня (с 1 по 3 мая), равно как и вторые (с 7 по 9 мая).
Выходной день 12 июня, который выпадает на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 13 июня.
В 2016 году будут два предпраздничных дня, продолжительность работы в которые сокращается на час, – суббота 20 февраля и четверг 3 ноября.
Напомним, ст. 112 ТК РФ устанавливает в качестве нерабочих праздничных дней следующие:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
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И чем эти праздничные дни отличаются от тех, которые были в прошлые годы? Журналюхам лишь бы заголовок погромче тиснуть.