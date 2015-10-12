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Бизнес в шоке от обилия праздничных дней в 2016 году

12 Октября 2015, 08:57 | В России

Определен порядок переноса праздничных дней в следующем году (постановление Правительства РФ № 1017), сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, длительность новогодних каникул составит 10 дней при пятидневной рабочей неделе. При этом 2 и 3 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на 3 мая и 7 марта соответственно. День отдыха с субботы 20 февраля будет перенесен на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня (с 21 по 23 февраля). При этом суббота 20 февраля станет рабочим днем. На празднование Международного женского дня отведено четыре дня (с 5 по 8 марта). Первые майские праздники продлятся три дня (с 1 по 3 мая), равно как и вторые (с 7 по 9 мая).

Выходной день 12 июня, который выпадает на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 13 июня.

В 2016 году будут два предпраздничных дня, продолжительность работы в которые сокращается на час, – суббота 20 февраля и четверг 3 ноября.

Напомним, ст. 112 ТК РФ устанавливает в качестве нерабочих праздничных дней следующие:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: трудовой кодекс  праздник 



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Комментарии

  • абырвалГ09:08, 12.10.2015#

    И чем эти праздничные дни отличаются от тех, которые были в прошлые годы? Журналюхам лишь бы заголовок погромче тиснуть.

  • Псевдоним09:19, 12.10.2015#

    Бизнес бы с удовольствием отменил все выходные и ввел рабство только хнарыло

  • Псевдоним1209:50, 12.10.2015#

    солидарен с вышесказанным

  • Псевдоним09:29, 12.10.2015#

    мдаааааа и что нам тут каникул прибавили??? Где? Вроде раньше больше отдыхали, что то не вижу что много выходных запланировано

  • Псевдоним09:29, 12.10.2015#

    мдаааааа и что нам тут каникул прибавили??? Где? Вроде раньше больше отдыхали, что то не вижу что много выходных запланировано

  • Курт09:29, 12.10.2015#

    мдаааааа и что нам тут каникул прибавили??? Где? Вроде раньше больше отдыхали, что то не вижу что много выходных запланировано

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 09:37, 12.10.2015#

    зр как абычно жжот!!!афтар пеши исчо!!!мне не хватает твоих долбаных статеек!!!

  • Псевдоним09:39, 12.10.2015#

    работа не волк-в лес не убежит

  • 36210:51, 12.10.2015#

    Если бы Гитлер напал на СССР 1 января, то до 14-го этого бы никто не заметил.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:58, 12.10.2015#

    мож и жизнь тогда другая была

  • michael12:24, 12.10.2015#

    I’m so glad that I have learned how to trade full time in just 2 weeks. Just Google Superior Trading System I can assure that these guys can take good care of you just like they took care of me.

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