Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили

Полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересмотрела спор соседей из-за коммунальной аварии. На первый взгляд, ситуация банальная - сосед затопил квартиру соседки этажом ниже. Договориться о компенсации не вышло. Пришлось обращаться в суд.

Пострадавшая соседка в районном суде рассказала, что виновники ее неприятностей - соседи этажом выше - провели в своей квартире незаконную перепланировку инженерных коммуникаций, результатом которой и стал залив ее квартиры. Поэтому она просит суд обязать виновников ее проблем компенсировать ей материальные затраты на ремонт и оплатить моральный ущерб.

Каково же было удивление нашей истицы, когда районный суд, выслушав ее доводы, ей в иске отказал. Суд сослался на такой аргумент - дама нарушила статью 56 Гражданского процессуального кодекса. То есть не представила доказательства размера причиненного ей ущерба.

А имеющиеся в распоряжении суда материалы дела не позволяют ему установить размер ущерба. Районный суд записал - «фактическое изложение в тексте иска таблицы видов работ с указанием их объема, стоимости и стоимости материалов не является надлежащим доказательством причинения ущерба и его размера имуществу истца».

Такие таблицы, по мнению суда, не соответствуют закону и не могут быть допустимым доказательством, подтверждающим ущерб и его размер. Никаких других доказательств, по мнению райсуда, им истицей представлено не было.

Апелляция такое решение утвердила, полностью согласившись с подобными доводами. Пришлось даме идти дальше - до Верховного суда РФ. Там, перечитав дело, изучив представленные в деле доказательства, заявили об ошибочности выводов коллег.

Верховный суд напомнил про постановление своего же пленума (от 19 декабря 2003 года N23). Назывался пленум - «О судебном решении». Там было сказано, что решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, «которые подлежат применению к данному правоотношению».

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами.

Верховный суд заявил, что судебное решение считается обоснованным, если имеющиеся в деле факты подтверждены исследованными судом доказательствами. По закону (ГПК ст. 56) суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, а какие - нет.

А еще суд решает, какой стороне спора надо эти обстоятельства доказывать. Ну а потом выносит эти обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-то из них не ссылались.

По Гражданскому кодексу (ст.15), гражданин, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение в меньшем размере.

В другой статье того же Гражданского кодекса РФ (ст.1064) записано, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме. И возмещают его те, кто этот вред причинил. Размер же убытков, которые надо возместить, должен быть установлен «с разумной степенью достоверности».

Верховный суд напомнил, что по смыслу статьи 15 Гражданского кодекса, в удовлетворении требования о возмещении ущерба нельзя отказать только на том основании, что их точный размер нельзя установить. В таком случае размер подлежащих возмещению убытков «определяется судом, с учетом всех обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности, ответственности допустившего нарушение».

При таких обстоятельствах, сказал Верховный суд РФ, обязанностью суда, прописанной в действующем законодательстве, является выяснение действительных обстоятельств дела.

Проще говоря, районному суду надо было установить факт залива и лица, виновного в заливе. Кроме того, следовало установить факт причинения вреда имуществу истца, и его оценку в материальном выражении. Но районный суд почему-то от этой прямой своей обязанности уклонился, - заметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Специально для своих коллег Верховный суд подчеркнул следующее. Он сказал, что пострадавшая дама в обоснование своих материальных требований представила в районный суд акт жилищной организации с описанием обнаруженных на месте повреждений от залива. По мнению высокой судебной инстанции, суд у нас наделен и «иными процессуальными возможностями», которые позволяют ему установить размер убытков. Но почему-то суд первой инстанции, в нарушение действующего законодательства, этими возможностями не воспользовался.

А еще Верховный суд РФ напомнил, что обязанность по возмещению вреда и случаи, когда от таких обязанностей можно избавиться, известны, и они предусмотрены законом. Недоказанность размера вреда к основаниям, позволяющим освобождать причинившего вред от такой ответственности, законом не отнесена.

Суд апелляции, который должен был, пересматривая дело, заметить эти ошибки коллег из районного суда и их исправить, почему-то это не сделал. Это - нарушение норм права, сказал Верховный суд, и они считаются существенными.

В итоге Верховный суд велел пересмотреть дело с учетом его замечаний.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото antkachev.ru.