Путин готов ликвидировать Фонд РЖС

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов надеется, что президент России Владимир Путин в самое ближайшее время подпишет поправки в закон, согласно которым Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) прекратит свое существование, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Земля несколько лет назад, по мнению застройщиков, была самым узким местом. Мы поэтому создавали Фонд РЖС", — напомнил Шувалов на совещании по жилищному строительству в Казани, пишет РИА «Новости».

"Сейчас Фонд РЖС уже прекращает существование. Надеюсь, что вот-вот президент подпишет поправки соответствующие в закон. Это не потому, что земли стало у всех достаточно. Просто в нынешних условиях отдельный фонд содержать бессмысленно", — сказал он.

В середине мая на Госсовете по градостроительству Шувалов сообщал, что Фонд РЖС прекратит свое существование к концу 2016 года.

"Надо посмотреть, как мы землей можем поддержать Татарстан, Казань и другие города для того, чтобы жилья здесь возводилось больше", — также отметил первый вице-премьер в пятницу.