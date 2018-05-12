"Дети - это не моя тема"

Всё больше мужчин не желает заводить детей

Сегодня примерно каждая пятая жительница Москвы и пятнадцатая России выступает убежденной противницей материнства. Понятное дело, что демографы, госчиновники и общественность бьют тревогу и норовят вмешаться. Но за шумом этих дискуссий притаились не менее интересные персонажи — мужчины-чайлдфри. Портал Iz.Ru присмотрелся к ним повнимательней.

Обычно они не афишируют свои убеждения публично. Во-первых, потому что часто нельзя с уверенностью сказать, не родился ли даже у самого закоренелого холостяка ребенок на стороне, во-вторых, потому что повестка напряженная и позиция непопулярная. Нужно обладать обаянием и харизмой Джорджа Клуни, чтобы до 52 лет безболезненно морочить общественность рассказами о своем нежелании плодиться и размножаться, а потом жениться и родить сразу двоих.

Но это Джордж Клуни, ему простят почти всё. Эдуард Лимонов тоже ходил в убежденных чайлдфри, потом на седьмом десятке родил двоих и теперь предлагает наказывать налогом за бездетность.

Причины, по которым государство, как может и умеет — где-то обескураживающими инициативами, где-то грамотными и щедрыми программами поддержки, — стимулирует рождаемость, понятны. Стране всегда нужны массы. С точки зрения эволюционной биологии тоже всё чисто: мы запрограммированы копировать и множить свои гены, обеспечивая таким образом то, что мы называем «продолжением себя».

Но убежденные сторонники бездетности научились ловко обходить и эволюционные, и государственные, и библейские, и общественные ловушки. Они верят не в демографический кризис, а в перенаселенность Земли и предпочитают жить не на благо отчизне или потомству, а в свое удовольствие.

Справедливости ради, большинство мужчин пока честно выполняют свою обязательную программу, родив одного ребенка там, другого тут, а некоторые так просто не могут остановиться и штампуют свои гены в победном режиме (Цыганов — 8, Охлобыстин — 6, Михаил Ефремов — 6, Брюс Уиллис — 5, Стинг — 6, Эдди Мёрфи вообще 9 детей). Таких энтузиастов немного, состоятельные и звездные отцы всегда на виду, но есть и рядовые чадолюбивые мужчины, которых не пугает ни нестабильная ситуация в стране или мире, ни перспективы не прокормить многодетную семью.

На этом фоне самой таинственной продолжает оставаться секта мужчин, решивших обойтись без потомства. И ведь им даже не надо рожать — вынашивать плод, бороться с токсикозом и растяжками, рисковать карьерой и фигурой! Всего-то решиться на отцовство и по мере возможностей финансово и эмоционально обеспечивать потом свое решение. Но нет.

Архип, 42 года (все имена изменены)

«Никогда не хотел детей. Не хочу и не думаю, что захочу в будущем. Меня совершенно не прикалывают все эти теории о моем «продолжении». Не то что «после меня хоть потоп», но я как-то не верю в эти истории про гены и потомство. Не думаю, что это что-то меняет в масштабах планеты, и амбиций родить гения, который что-то изменит, у меня тоже нет. До конфликтов с женщинами у меня не доходило, возможно, потому, что я грамотно «сливался» в тот момент, когда начинались разговоры на тему «А не завести ли нам маленького». Сейчас я живу с женщиной, которая детей не хочет или делает вид, что не хочет, в любом случае не выносит мне мозг разговорами на эту тему».

Егор, 49 лет

«Мне кажется, одна из моих женщин все-таки родила от меня мальчика. Все говорят, что парень подозрительно похож на меня, но женщина замужем, она никому ни в чем не признается. В какой-то момент я начал задумываться о своем ребенке, но я понимаю, что меньше всего хочу этой семейной жизни. В принципе, меня бы даже устроило, если бы женщина родила моего ребенка и отдала бы его мне на воспитание. Была бы «приходящей мамой», а я бы занимался им со своей семьей. Но я понимаю, что это утопия, поэтому всё есть как оно есть. И мне нормально. Опасений по поводу «уходящего поезда» я не испытываю. В конце концов, если припрет, мужчина может стать отцом и в старости, ну и потом, если что, можно и усыновить. Но никакой родительской горячки я не испытывал и не испытываю».

Алексей, 35 лет

«Возможно, я бы завел ребенка с подходящей женщиной, если бы опасался разговоров о своей гомосексуальности. Это такой стереотип, что, если ты до какого-то возраста не женился и не завел детей, значит, что-то с тобой не так. Но поскольку у меня репутация бабника, таких проблем у меня нет. Ну и подходящих женщин мне, если честно, не встречалось. По большей части это или задвинутые на идее семьи и материнства самки, которые смотрят на тебя, как на потенциального отца семейства, или карьеристки и феминистки, которые на тебя никак не смотрят, живут своей жизнью и используют тебя для секса. Таких сейчас на самом деле много, обычно это женщины среднего и старшего возраста, у многих уже есть дети от предыдущих отношений и браков. Кстати, самые отличные партнерши, принимают тебя таким, какой ты есть, и не закатывают истерик на тему тикающих часов и женского предназначения».

Карен, 39 лет

«Если бы я хотел детей, думаю, я бы их завел, но заводить только потому, что это все делают, или в расчете на их заботу о тебе в старости я не буду. Я насмотрелся на семьи, в которых родители сделали всё, что могли, вкладывали в детей, а потом оказывалось, что никому ничего не нужно, кроме квартиры. Я лучше преуспею в карьере и заработаю достаточно денег, чтобы в старости за мной ухаживали честно — за гонорар, а не из-под палки из-за каких-то там обязательств. Я не думаю, что из меня получится хороший родитель. В любом случае я бы не рисковал. В принципе, мне и так хорошо. Чего судьбу испытывать».

Илья, 28 лет

«Не знаю, что я скажу лет через 10–15, но сейчас дети — это не моя тема. Во-первых, я их не очень-то и люблю, у меня нет никакого умиления перед этими малышами. Во-вторых, я увлекаюсь скайдайвингом и в свободное время езжу по всему миру. Какие дети? У меня есть друзья, которые мечтали завести семью и детей, вот у них всё и хорошо. Хотя тоже как посмотреть: многие родили и женились «по залету», делают вид, что всё нормально и они только об этом и мечтали, а на самом деле многие и на день были бы рады поменяться со мной жизнью, как в кино».

Если обобщить манифест мужчин-чайлдфри, выходит, что они не хотят ответственности, ключевое слово в отношениях для них «удобно», они видят себя независимыми одиночками, не стремятся исполнять общественно значимую роль родителя, заинтересованы в своей карьере и свободе, возможно, сами так и не вышли из полудетского возраста, зато успешно отключили все свои «генетические счетчики» в пользу беззаботного существования.

Но прежде чем начать списывать их со счетов и упрекать во всех грехах от безответственности до недальновидности, имеет смысл посмотреть, что именно ими движет и какой перекос в современном обществе породил философию непроизводительных потребителей.

Желание жить в свое удовольствие. Да, возможно, оно граничит с эгоизмом, но само по себе так ли уж это плохо? Это реальная проблема времени: общество гиперактивных, замордованных работой и жизнью людей, которые вроде делают всё как надо, а счастья нет. ООН регулярно инициирует исследовательские проекты, которые замеряют показатели уровня счастья в разных странах, пытаясь вычислить, кому и где жить хорошо. В рейтинге традиционно лидируют скандинавские страны, Россия в последние годы колеблется между 49-м и 64-м местом, что с учетом почти 200 стран — участников исследования не так уж и плохо. Но вопрос, что именно, кроме мира и достатка, делает человека счастливым, остается открытым.

Несмотря на навязчивое продвижение социально одобренных вариантов: семья — полная чаша, успешная карьера и здоровый образ жизни, — человек здесь ориентируется на желания и потребности индивидуальной выделки и настаивает на них, даже если ими становятся одиночество, дауншифтинг, алкоголизм и бездетность. Ну и забавно предположить, что под влиянием стереотипов и обеспокоенной общественности бизнесмена уровня, например, Михаила Прохорова однажды озарит, что он станет намного счастливее, если заведет семью и родит детей. Хотя, как мы помним, в этих вопросах на любом этапе возможны неожиданные повороты сюжета.

Боязнь и нежелание ответственности. Здесь, с одной стороны, всё очень серьезно, поскольку будущее института семьи, который и так переживает стадию «усталости металла», давно беспокоит всех, включая государство. Если вы до определенного возраста не создали семью и не родили наследников, за вами закрепляется статус «инфантильного переростка», человека безответственного и легкомысленного, и ваш рейтинг на гендерной ярмарке резко падает вниз.

Но попробуйте при прочих равных обвалить этот рейтинг, если мужчина руководит большой компанией, занимает ответственный пост или добросовестно относится к своей работе или семье. Можно ли по одному его отношению к деторождению определять, настоящий перед вами мужик или нет? И не переоценен ли вообще этот архетип небритого самца, который, выполнив программу «Дом, дерево, сын», часто перестает интересоваться вообще всем, кроме своего планшета, рыбалки и пьянки и на вопрос жены: «Когда ты последний раз общался с собственными детьми?» — только пожимает плечами?

Гендерная и экономическая ловушки. В середине 1990-х психолог Дэвид Басс провел масштабное исследование, в котором опросил более 10 тыс. представителей 37 разных культур, оценивая мнения людей разных религий, рас, государств и национальностей. Вывод был однозначным: женщины склонны выбирать в мужья экономически состоятельных партнеров. Это понимал и по своему поддерживал и Генри Форд, который на своих заводах платил мужчинам зарплату, пропорциональную количеству детей в их семьях. Это знает любой бизнесмен средней руки, заходящий в пятницу вечером в переполненный голд-диггершами популярный бар.

Да, за последние десятилетия мир стремительно изменился и некоторые женщины научились зарабатывать сами, наравне и даже больше мужчин. Однако завышенные требования к мужчине остались. В России от мужчины традиционно ждут высоких показателей по всем статьям: в умении зарабатывать деньги, разделять ответственность за воспитание детей и способности любить одну женщину всю жизнь.

Подобный статус супергероя оказывается по плечу немногим, а давление провоцирует агрессию и стресс. В результате мужчина отказывается следовать общественным стереотипам и стандартам и всё чаще предсказуемо предпочитает самостоятельное плавание перегруженной обязательствами семейной лодке.

С другой стороны, опасны ли мужчины-чайлдфри? Нет! До тех пор, пока они составляют немногочисленную группу маргиналов и гендерных диссидентов, они не влияют на тревожную статистику. Кроме того, в стремлении избежать ловушки двойных стандартов придется признать, что если женщина по каким-то причинам не хочет рожать детей и имеет на это право, то и мужчина может оставаться при своих идеях на этот счет.

Другое дело, что с определенного момента личный выбор начинает формировать общую картину. И поскольку сейчас все процессы происходят очень быстро, вполне возможно, уже в обозримом будущем мы увидим, какие новые общественные кризисы способны спровоцировать мужчины, добровольно выбирающие бездетную жизнь. И способны ли они перекроить гендерную повестку, которая и без того никогда не была безоблачной и беспроблемной.