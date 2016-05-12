www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Страхование
Распечатать

Пенсионный возраст все-таки повысят

12 Мая 2016, 11:44 | В России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для государственных служащих, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пенсионный возраст для мужчин-госслужащих постепенно повысится до 65 лет, для женщин - до 63 лет.

Сейчас чиновники и военные получают не страховую пенсию по старости, а государственную пенсию по выслуге лет. Мужчины выходят на пенсию в 60, женщины в 55.

Также сейчас чиновники имеют право получать часть пенсионной выплаты по старости, если они проработали соответствующее время на другой работе.

Нововведения предусматривают постепенное увеличение минимального стажа гражданской госслужбы, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ПФР  пенсия  повышение  возраст 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • #114:08, 12.05.2016#

    Пострадают обычные рядовые чиновники, которые вкалывают за 15-25 тысяч.

  • Начинаю догадываться17:24, 12.05.2016#

    Это мне еще 15 лет работать за 20 тыс, руб. ?

  • Псевдоним19:19, 12.05.2016#

    Возраст подымут. а рабочих мест нет. все заводы в Китае. Путину со своим Мишей пора розовые очки снять

  • Анонимно19:49, 12.05.2016#

    Думаю, что в 18 году перед выборами один из кандидатов посчитает это нововвидение не целесообразным и отменят само понятие пенсия))

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:33, 12.05.2016#

    какие там розовые очки!? просто чел. занят своими личными делами. население страны ему и его сподвижникам до лампочки.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru