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Пенсионный возраст все-таки повысят
12 Мая 2016, 11:44 | В России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста для государственных служащих, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пенсионный возраст для мужчин-госслужащих постепенно повысится до 65 лет, для женщин - до 63 лет.
Сейчас чиновники и военные получают не страховую пенсию по старости, а государственную пенсию по выслуге лет. Мужчины выходят на пенсию в 60, женщины в 55.
Также сейчас чиновники имеют право получать часть пенсионной выплаты по старости, если они проработали соответствующее время на другой работе.
Нововведения предусматривают постепенное увеличение минимального стажа гражданской госслужбы, дающей право на пенсию за выслугу лет.
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