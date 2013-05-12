Эксперты: Средние зарплаты по РФ в два раза меньше стоимости квадратного метра жилья

Жилье сегмента "эконом" в России остается товаром, спрос на который превышает предложение как минимум в 2-2,5 раза.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в России на сегодняшний день превышает средний уровень зарплат по стране в 2 и более раза, и этот разрыв с годами никак не уменьшается, сообщил в среду РИА Новости советник президента финансово-строительной корпорации "Лидер" Григорий Алтухов.

Эксперт отметил, что если говорить о столице, то по официальным данным в 2012 году средняя заработная плата в Москве составляла 46 тысяч рублей, при этом в границах города найти квартиру дешевле 5 миллионов рублей было практически невозможно.

"Таким образом, даже для покупки самой бюджетной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров нужно откладывать всю зарплату в течение девяти лет, но такая возможность существует только в теории, а с учетом повседневных трат и уровня цен реальный период, за который можно накопить на собственную квартиру, увеличивается до 20-25 лет. То же можно сказать и о регионах", - пояснил Алтухов.

Чем меньше будет разрыв между ценой одного квадратного метра и размером ежемесячной заработной платы, тем активнее граждане будет приобретать недвижимость, убежден советник президента финансово-строительной корпорации "Лидер".

"Впрочем, даже при нынешнем соотношении доходов и цен на недвижимость, 95% квартир в новостройках эконом-класса в Москве и Подмосковье раскупается еще на этапе строительства, что говорит о явных диспропорциях в структуре соотношения спроса и предложения", - констатировал эксперт.

Жилье сегмента "эконом" в России остается товаром, спрос на который превышает предложение как минимум в 2-2,5 раза, что никак не способствует его доступности, резюмировал собеседник РИА "Новости".