Дмитрий Медведев назвал свой отчет последним

Рубль летит в пропасть, а у премьер-министра в отчетах все хорошо

Отчёт о будущем. Оракул и премьер Дмитрий Медведев рассказал депутатам Госдумы о работе федерального правительства за последние 6 лет. В зале с надеждой шептались: этот доклад может стать последним для Медведева в нынешней должности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пока ещё действующий премьер начал с козырей и заявил, что шестилетка стала годами испытаний на прочность российской экономики, сообщает ресурс «Царьград». Кризис и санкции подкосили её здоровье. Но господин Медведев с присущим ему оптимизмом заявил, стресс-тест пройден достойно, о чём свидетельствует рост ВВП на 5% за 6 лет. Полный хвалебных од в адрес самих себя спич длился более 40 минут, однако депутатов не удовлетворил. Парламентарии жаждали узнать ответы на проблемные вопросы.

"Наша фракция, конечно, ценит тот оптимизм, которым пронизан Ваш доклад, но хотелось бы слышать не только об успехах, но и о проблемах, которые стоят перед страной, и о путях их решения, - заявил первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Михаил Емельянов. - Отдельные успехи в отдельных отраслях достигнуты, скорее, вопреки макроэкономическим условиям, нежели благодаря им. Деятельность финансово-экономического блока направлена на торможение экономического роста, нежели на стимулирование: деструктивная бюджетная политика, искусственное ограничение доходов населения – прежде всего, работающих пенсионеров, налоговая политика в пользу сырьевых отраслей. Вопрос просто: готовы ли вы к изменениям макроэкономической политики, поставите ли вы во главе угла экономический рост и как вы намерены этого добиться?"

Премьер Дмитрий Медведев отреагировал моментально, переведя "стрелки" на будущий Кабмин: "За изменение подходов к экономическому росту, налоговую политику и иные вопросы, которые вы задаете, будет отвечать новое правительство Российской Федерации. Если вы спрашиваете о том, что было сделано, то я постарался достаточно подробно, как вы сказали, с известным оптимизмом, рассказать. Это все прозвучало".

Вообще фраза "за это будет отвечать новое правительство" стала универсальной. Медведев практически в каждом ответе на острый вопрос ссылался на новый состав Кабмина, который будет определен менее, чем через месяц. Мол, мы своё дело сделали, а дальше – хоть трава не расти.

"Решения относительно новых налоговых ставок должны будут приниматься новым составом правительства. Никаких предварительных решений на сей счет не существует", - сказал, как отрезал, премьер-министр.

Решений пока нет, однако мнение давно сформировано. Под натиском депутатского корпуса Дмитрий Медведев всё же признался, что не жалует введение в России прогрессивной шкалы налогообложения.

"Во первых, прогрессивная шкала налогообложения, как правило, наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы, - считает глава Кабмина. - И как раз больше всего бьет по среднему классу. Это нужно иметь в виду. Второе. Очевидно, что при возникновении прогресса, мы сразу входим в другую реальность, связанную с административным обслуживанием уплаты НДФЛ, а именно: необходимо будет снова подавать налоговые декларации, возникнут проблемы, связанные с исчислением налогов, часть налогов, совершенно очевидно, уйдет в серую зону. Каков объем ухода – нужно оценить. Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала налогообложения, но это нужно самым внимательным образом просчитывать".

В очередной раз депутаты заострили внимание премьера и на позорнейшем решении по отказу в индексации выплат работающим пенсионерам. Два года назад правительство Медведева причислило трудящихся стариков чуть ли не к новой буржуазной аристократии. А этот финансовый статус позволяет позаботиться о себе самостоятельно.

Между тем, депутаты уверены, отказ в индексации пенсий наносит сокрушительный удар по отечественной экономике. Люди серебряного возраста всё чаще предпочитают работать без трудовой книжки, тем самым стимулируя теневой рынок.

"В результате ухода пенсионеров в тень потери трех фондов региональных бюджетов с учетом недоплаченных налогов значительно превышают экономию. Вопрос: каково ваше личное отношение к повышению пенсионного возраста и к возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам? Хотя бы с людям низкой зарплатой, хотя бы с инвалидностью", - задал вопрос первый зампредседателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Премьер, "открестившись" от дружбы с Кудриным, заявил: "Конечно, Алексей Леонидович не мой оппонент, это мой коллега, но это не означает, что у нас должны быть одинаковые позиции по всем вопросам, что мы во всем сходимся". Он добавил, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста не должно быть непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство должно ориентироваться на существующие реалии.

"Я думаю, что такого рода решения уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться. Что касается пенсий неработающим пенсионерам, в советский период до середины 70-х годов не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Потом, я вспоминаю свою бабушку, это допускалось только в определенных рамках – если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Бабушка работала сторожем – получала пенсию рублей 40 и зарплату порядка 60 рублей, - уточнил Медведев. - Я просто хочу еще раз, чтобы мы законодатели, представители исполнительной власти об этом помнили".

Помнят законодатели и о плачевном финансовом состоянии матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. За 6 лет правительство Медведева не приложило никаких усилий, чтобы так называемые "детские деньги" стали похожи на реальную помощь, а не подачку государства.

"При нахождении в отпуске от 1,5 до 3 лет граждане, находящиеся в отпуске, мамы продолжают получать пособия уже более 20 лет в размере 50 рублей ежемесячно", - заявила первый зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Дмитрий Медведев согласился, что пособие, установленное в 1994 году, пора бы пересмотреть.

Пересмотреть нужно, по всей видимости, опять новому правительству. Депутаты втайне понадеялись, что в его главе Дмитрий Медведев больше не встанет, и следующая "хорошая" идея не придёт ему в голову.

"Константин Симонов как-то написал, что мы – упрямый народ и, если однажды нам в голову пришла хорошая идея, рано или поздно мы эту идею осуществим, причем осуществим поистине с русским размахом".