Фальшивых кандидатов наук станет меньше

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в порядок присуждения ученых степеней. Заседания диссертационных советов будут проходить под аудиовидеозапись. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

- Сегодня скандалы с липовыми защитами пошли на убыль. Тем не менее практика применения норм этого положения показала, что в него надо внести определенные коррективы, - подчеркнул глава правительства на совещании с вице-премьерами. - Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности работы системы государственной научной аттестации.

Установлен трехлетний срок действия заключения от организации, в которой выполнялась диссертация. Положение дополнено двумя основаниями для отказа в приеме диссертации к защите, связанными с несоответствием текста диссертации тексту, размещенному на сайте организации, в которой действует диссертационный совет, а также с выявлением недостоверных сведений, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации.

Решено отказаться от уведомительного порядка формирования перечня рецензируемых изданий и предусмотреть возможность включения журнала, ранее исключенного из этого перечня, через три года. Наконец, заседания диссертационного совета будут фиксироваться средствами аудиовидеозаписи, а экспертные советы получили полномочия приглашать на свои заседания соискателей ученых степеней, а также других лиц, имеющих отношение к существу рассматриваемых на заседании вопросов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



