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Фальшивых кандидатов наук станет меньше
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в порядок присуждения ученых степеней. Заседания диссертационных советов будут проходить под аудиовидеозапись. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
- Сегодня скандалы с липовыми защитами пошли на убыль. Тем не менее практика применения норм этого положения показала, что в него надо внести определенные коррективы, - подчеркнул глава правительства на совещании с вице-премьерами. - Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности работы системы государственной научной аттестации.
Установлен трехлетний срок действия заключения от организации, в которой выполнялась диссертация. Положение дополнено двумя основаниями для отказа в приеме диссертации к защите, связанными с несоответствием текста диссертации тексту, размещенному на сайте организации, в которой действует диссертационный совет, а также с выявлением недостоверных сведений, представленных соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации.
Решено отказаться от уведомительного порядка формирования перечня рецензируемых изданий и предусмотреть возможность включения журнала, ранее исключенного из этого перечня, через три года. Наконец, заседания диссертационного совета будут фиксироваться средствами аудиовидеозаписи, а экспертные советы получили полномочия приглашать на свои заседания соискателей ученых степеней, а также других лиц, имеющих отношение к существу рассматриваемых на заседании вопросов.
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Все покупается и продается, все имеет свой прайс: и кандидаты и доктора наук. Видеозапись - это обычная формальность. Купил диссертацию, все проплатил, на камеру отчитал, спектакль "защита" отыграли и все в шоколаде!!!Сейчас все легко достижимо, если у тебя есть бабло, папа/мама могут написать за тебя и т. д. Вариантов море. Только науки в таких вариантах нет. Заветные три буквы повышают статус, но зачастую за ними нет знаний и профессионализма. Поэтому падают самолеты, мрут пачками пациенты, экономика в опе и т. д. и т. п.