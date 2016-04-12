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Бизнес-гороскоп: Близкие будут вытягивать Овнов из проблем
Телец. В понедельник финансовую выгоду вам сулит ваша собственная нестандартная идея. В выигрыше окажутся те, кто сам себе начальник. Успех в профессиональной сфере будет проявляться медленно, но основательно и надолго. В среду и пятницу хорошо будут идти дела, связанные с недвижимостью.
Близнецы. Вас ждут успех и прибыль. Не бойтесь взяться за новое дело, вы его быстро освоите и точно не прогорите. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. В выходные порадуйте себя приятными покупками.
Рак. Финансовое положение сейчас вас беспокоить не должно. Однако осторожность не повредит, особенно в среду, когда возникнет соблазнительный шанс заработать легкие деньги. Постарайтесь не впутываться в эту авантюру, тогда вашему бюджету ничего не будет угрожать. В четверг, вероятно, вы узнаете о премии или вознаграждении.
Лев. В понедельник вероятны денежные поступления, которыми необходимо мудро распорядиться, продумав все до мелочей. Во вторник и в среду постарайтесь не впутываться в авантюрные истории, не берите в кредит больше, чем сможете отдать. В пятницу возможны интересные предложения. В субботу не тратьте слишком много денег и времени на развлечения.
Дева. Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут опустошить значительную часть ваших финансовых запасов. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Четверг принесет вам успех в случае вашей деловой активности.
Весы. Финансовое положение постепенно стабилизируется, возможны новые интересные предложения. В среду вероятны денежные поступления. В пятницу лучше воздержаться от крупных трат. В выходные, похоже, тоже придется поработать или хотя бы подготовиться к важному выступлению на совещании или на симпозиуме.
Скорпион. Звезды обещают прибыль и карьерный рост. Во вторник и в четверг при желании вы с легкостью проведете организационные мероприятия, связанные с обустройством нового дела любой степени сложности. В пятницу и субботу порадуйте себя обновками, не жалейте денег на удовольствия.
Стрелец. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие материальные проблемы. В среду будут удачны необходимые покупки. В выходные позаботьтесь о близких, купите то, что нужно не только вам, а всей семье.
Козерог. Деньги у вас будут задерживаться недолго, исчезая с завидной скоростью и безо всякого мало-мальски заметного результата. Постарайтесь все-таки хоть что-то отложить. Обратите пристальное внимание на вашего нового партнера или коллегу, он может подсказать вам интересную оригинальную идею, имеющую хорошие перспективы.
Водолей. Используйте шанс найти новую работу. На этой неделе вы можете выиграть в лотерею и совершенно неожиданно получить крупный заказ. Во вторник неожиданная поездка может весьма кстати открыть перед вами удивительные перспективы. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы. Во второй половине недели возможны новые денежные поступления.
Рыбы. Если вы не будете планировать свой бюджет, то к концу недели он может оказаться в самом плачевном состоянии. Не ленитесь обдумывать свои решения в сфере финансов, даже мелкие. Сейчас не лучшее время, чтобы покупать валюту или ценные бумаги.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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