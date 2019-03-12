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Скорпионы будут удачливы в охоте на деньги
Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта
ОВЕН. Финансовое положение будет оставаться стабильным, если вы не позволите втянуть себя в сомнительную историю и не наберете кредитов. В среду вероятны денежные поступления, которые позволят реализовать давние замыслы.
ТЕЛЕЦ. Финансовая стабильность бывает и опасна: можно расслабиться и допустить ошибку, которую не так-то легко исправить. Не время надеяться на своих партнеров: на этой неделе они могут вас подвести. Решайте всё сами.
БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя благоприятна для улучшения финансового положения и реализации интересных проектов. Ваш авторитет на работе возрастет, спорные вопросы решатся на вашу пользу.
РАК. Финансовые проблемы явно уходят на второй план. В четверг вероятны новые денежные поступления, которые позволят вам реализовать ваши давние мечты. Хорошая неделя для обновления своего гардероба, особенно по части обуви и верхней одежды.
ЛЕВ. С понедельника по четверг вам необходимо тщательно контролировать финансовую сферу, не тратить лишнего и не слишком рассчитывать на свою кредитную карту. В пятницу возможны незначительные денежные поступления.
ДЕВА. Постарайтесь удержаться на плаву в первой половине недели, и к выходным вы увидите, как прибывают финансы. Если на выходные у вас запланировано свидание, в пятницу не забудьте купить подарок для любимого человека. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей.
ВЕСЫ. В первой половине недели возможно временное затишье на работе, зато потом может случиться аврал. Так что готовьтесь к трудовым подвигам. Постарайтесь не переоценивать свои силы и возможности, чтобы не давать невыполнимых обещаний.
СКОРПИОН. Финансовая сторона беспокойства не доставит. Положение даже может значительно улучшиться, появятся интересные и прибыльные подработки. Новый, оригинальный план действий принесет вам успех и ощутимые результаты.
СТРЕЛЕЦ. Возможно повышение уровня вашего благосостояния и улучшение материального положения. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во второй половине недели ваш финансовый успех во многом будет зависеть от деловых партнеров.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть экономнее, приглушите стремление к расточительности. Вторник удачен для банковских дел и бизнеса. В выходные вам, возможно, придется работать.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение может улучшиться благодаря неким скрытым источникам дохода, хорошо, если об этом никто из посторонних не будет знать. В четверг удачно пройдут деловые встречи, что откроет перед вами новые возможности.
РЫБЫ. На этой неделе вам необходимо срочно заняться наведением порядка в финансовых делах. Под угрозой срыва могут оказаться соглашения и сроки сдачи проектов или объектов. Не забывайте, где имеет обыкновение находиться бесплатный сыр.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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