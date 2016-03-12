Русскому языку в школах будут учить по-новому

В правительство поступил проект новой концепции преподавания русского языка и литературы в школах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рабочая группа под председательством спикера Госдумы Сергея Нарышкина создавала документ более полутора лет. По словам Сергея Нарышкина, задачей было вовсе не написание «шпаргалок для учителей», которые бы ограничивали свободу их педагогической деятельности, а создание долгосрочных ориентиров для продвижения русского языка и литературы в мире. Итоговый документ станет основой для нескольких линеек учебных и методических материалов, пишут «Известия».

- Будут запущены разные линейки учебников, по-видимому, с 5-го по 9-й класс, - рассказал «Известиям» заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. - То есть не будет единственного учебника, как в свое время отдельные депутаты предлагали, а сохранится возможность выбора. И это хорошо, потому что помимо всего прочего именно конкуренция учебников позволяет развивать эту область.

По мнению лингвиста, нынешние учебники опираются на традицию XX века и во многом устарели, поэтому необходима разработка пособий нового поколения.

- Естественно, нужно какое-то обновление, связанное с реформами в школе и, собственно, с изменениями русского языка, который стал более многофункциональным, - пояснил Максим Кронгауз. - Появились новые сферы его употребления. Прежде всего интернет, конечно. Для школьников - это социальные сети, в которых они общаются. То есть возникло использование письменной формы языка для общения. Раньше школьники тоже общались письменно, это были записочки, которыми они перекидывались в классе. Но понятно, что по масштабам записки несравнимы с тем, что мы имеем сегодня. И это требует другого подхода к русскому языку. В интернете все языки развиваются иначе, чем вне Сети. Это новая реальность, которую нельзя презирать, делать вид, что ее не существует.

В сегодняшних условиях, считает эксперт, во всех учебниках необходим раздел «Развитие речи», причем это развитие должно проходить не на выдуманных примерах, и не только на классике, а на основе реальной коммуникации.

- Мы привыкли в школе видеть отдельные предложения из Толстого. Но нельзя русский язык учить по предложениям. Нужны тексты, нужна живая коммуникация. Это все подразумевает обращение к современному материалу, которого в школьных учебниках очень мало. Поэтому ученики воспринимают школьный русский язык как нечто, не имеющее отношения к действительности. Этот разрыв нужно устранить, - подчеркнул Максим Кронгауз.

Новые учебники должны научить школьников выражать свои мысли, общаться, в том числе в соцсетях.

- Если 10 лет назад учителя в этом смысле отставали от школьников, потому что имели меньше сетевого опыта, то сегодня выросло новое поколение педагогов, которое вполне соответствует этим задачам: они выросли в эпоху интернета и понимают, как люди там общаются, - объяснил лингвист.

К 1 сентября должно выйти учебное пособие, разработанное коллективом Максима Кронгауза. Он воздерживается от того, чтобы называть это учебником:

- Мы сознательно решили делать не учебник, а выбрали более свободную форму, просто для того, чтобы не ограничивать себя какими-то рамками школьной традиции и получить больше возможностей для экспериментов. Для осовременивания отношения к русскому языку мы пригласили детского писателя, который специально для этой книги пишет истории, насыщенные разными явлениями, о которых пойдет речь в параграфе.

По мнению профессора кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ Григория Крейдлина, учебников должно быть много, педагогу необходимо оставить выбор.

- Надо доверять, в конце концов, преподавателю и дать ему возможность выбора, - сказал он «Известиям». - Одну тему лучше будет пройти по одному учебнику, другую - по-другому, кое-что он добавит сам, посмотрит специальные статьи. Все равно учителю надо готовиться к урокам, и здесь учебник мало поможет.

Недостаток нынешних учебников по литературе, считает Григорий Крейдлин, связан с тем, что иногда там слишком много теории, «которая на самом деле неточна и лжива».

- Слишком много научных терминов, которые не способствуют углублению знаний, а скорее способствуют отвращению от литературы. Учебники должны много рассказывать про то, что называется контекстом, про то, как произведение создавалось, кто был прототипом героев. То есть про отношения людей и про мир, в который погружены эти произведения, - заключил он.

«Осовременивание» учебников пугает некоторых экспертов.

- Главное - чтобы учебники в непрофильных школах и классах не опускались до уровня мыльных опер, - высказал свои опасения первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Он посетовал, что с 1990-х годов литературу пытались превратить в литературоведение, почти игнорируя те социальные и нравственные вопросы, которые поднимаются в произведениях классиков.

- Первое, что нужно сделать, - вернуть литературе ее исконное назначение - воспитание души, - считает парламентарий.

Что касается русского языка, то Олег Смолин констатирует, что грамотность в стране значительно упала.

- Это подтверждают диктанты, которые проводились на первых курсах вузов, включая факультет журналистики МГУ, где больше 80% участников сделали больше восьми ошибок на лист. Нужно вернуться к классическим формам преподавания русского языка: любой диктант выявляет грамотность лучше, чем ЕГЭ, изложение выявляет способность к письменной речи, а сочинение лучше проявляет творческие способности. Мы предлагали поменять формат, полностью отменить ЕГЭ по литературе, сделать экзамен по литературе обязательным, но дать возможность выбирать: сочинение или устный экзамен. Нам надо возвращаться к лучшему опыту творческих учителей, и тогда у нас будет гораздо меньше проблем - и с грамотностью, и с воспитанием, - подытожил депутат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.