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В России должностные полномочия станут отягчающими

12 Марта 2015, 16:03 | В России

Депутаты Госдумы Ирина Яровая и Михаил Старшинов подготовили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления борьбы с коррупционными преступлениями», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Думы.

Проект предусматривает изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Авторы поправок предлагают установить самостоятельную уголовную ответственность за хищения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Максимальный срок лишения свободы за указанные преступления в соответствии с законопроектом составит 20 лет. Необходимость подобной меры обосновывается тем, что хищение в данной сфере обладает большей степенью общественной опасности, чем иные виды хищений. Речь идет не только об особой охране бюджетных средств, но и защите общественных и государственных интересов, интересов граждан, качества их жизни.

Кроме того, предлагается ввести в статьи, устанавливающие наказания за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве, дополнительные квалифицирующие признаки - совершение указанных преступлений при определении поставщиков и исполнении государственного или муниципального контракта, в том числе государственного оборонного заказа станет отягчающим обстоятельством.

Проектом предусмотрен и ряд профилактических мер. Например в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вносятся изменения, в соответствии с которым поставщик обязывается сообщать обо всех соисполнителях и субподрячиках независимо от суммы контракта, указывать сведения о производителе товара и основаниях перехода права собственности на товар от производителя к поставщику, а также устанавливается обязанность поставщика уведомлять субподрядчиков и соисполнителей о том, что они работают в рамках государственного контракта. За нарушение этих требований физические и юридические лица будут нести административную ответственность в виде штрафа.

Законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: взятки  законы  коррупция  госдума  госзакупки  депутаты  чиновники 



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