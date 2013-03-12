РИА Новости приглашает региональные СМИ обсудить проблемы экологии

11 марта стартовал трехмесячный Экологический марафон, целью которого является объединение всех неравнодушных к проблемам экологии, создание единой площадки для общения на тему экологических проблем и заполнение "Экологической карты России" общими усилиями.

РИА Новости приглашает региональные СМИ к сотрудничеству для совместного освещения проблем окружающей среды в России в рамках народного мультимедийного проекта «Экологическая карта России» . Проект создан Группой РИА Новости при поддержке Русского географического общества и призван с помощью медиасообщества привлечь внимание к экологической ситуации в России.

В рамках Экологического марафона пройдут круглые столы, акции, форумы экотемы, субботники, обучающие семинары, на которых встретятся создатели карты, авторы опубликованных сообщений и представители местных и федеральных организаций, участвующих в сохранении природы России. Открытый формат мероприятий обеспечит максимальную огласку экологическим проблемам в регионах.

Все региональные СМИ, затрагивающие экологические проблемы на своих ресурсах, теперь могут присылать свои материалы для наполнения «Экологической карты России», став партнерами РИА Новости. Эти материалы будут размещены на «Экологической карте России» со ссылкой на первоисточник. Проект позволяет загружать не только собственные текстовые сообщения, но и фото- и видеоматериалы о загрязнении окружающей среды, сокращении природных ресурсов, уничтожении животного мира и других событиях, негативно влияющих на экологическую обстановку в России. В проекте могут участвовать все, кто неравнодушен к экотеме. Каждое сообщение-жалоба после проверки публикуется на карте с сохранением авторства.

«Экологическая карта России» начала пополняться информацией с октября 2012 года и на сегодняшний день уже является предметом постоянного наблюдения целого ряда общественных, государственных и экологических организаций. Таким образом, важное сообщение о критическом состоянии экологии в регионе может стать основой для реагирования на ситуацию со стороны государственных органов, российских и международных экологических организаций, научного сообщества и СМИ.

Присылайте предложения по вопросам сотрудничества в рамках Экологического марафона и информацию для Экологической карты по адресам ecorating@rian.ru и press_service@rian.ru, или звоните по телефону +7 (495) 645-66-24.

Вместе мы сможем привлечь внимание к экологической обстановке в России, обращается к региональным СМИ РИА "Новости"



