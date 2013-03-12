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Дев ждут многочисленные контакты
Гороскоп с 11 по 17 марта
Овен. У Овнов эта неделя складывается достаточно напряженно в плане учебы. Возможно, вам трудно будет справиться с большим объемом материала, который требуется изучить. Зато для карьерного роста это очень благоприятное время. Удачно сложатся дела у руководящих работников.
Телец. Тельцам, обучающимся в вузах, звезды советуют проявить активность. В это время вам не составит труда усвоить даже самый сложный учебный материал и подтвердить полученные знания на экзаменах или зачетах. В финансовых вопросах старайтесь проявлять осмотрительность и экономнее расходовать деньги.
Близнецы. Близнецам сопутствует удача в карьере и в решении текущих профессиональных вопросов. Скорее всего, всю неделю вы будете на виду у начальства. Постарайтесь воздерживаться от личных инициатив и точно выполнять все указания, которые дает руководство. Не бойтесь перемен: они откроют вам новые возможности.
Рак. Ракам на этой неделе звезды советуют действовать открыто и стараться проявлять на публике свои таланты и способности. Это хорошее время для размещения резюме в Интернете, участия в конкурсах, кастингах. Успешно поработают те, кто связан с обслуживанием клиентов.
Лев. Львам на этой неделе удастся овладеть техническими тонкостями своей профессии. Офисные служащие смогут расширить свои навыки в работе с программным обеспечением. Отношения с коллегами складываются конструктивные. Между тем это не лучший день для планирования предстоящих дел.
Дева. Девам на этой неделе, возможно, предстоит много времени проводить в деловых контактах. Успех ждет тех, чья работа связана с оформлением документов, частыми поездками, транспортом и торговлей. С начальством сейчас лучше реже контактировать, стараться не привлекать к себе внимание руководства.
Весы. У Весов успех в работе во многом будет зависеть от того, насколько гармонично они смогут выстроить отношения с коллегами. Старайтесь подходить к делам конструктивно и без эмоций. Возможно, ситуация сложится таким образом, что вам придется переделывать ранее выполненную работу.
Скорпион. Удачно складывается эта неделя для Скорпионов, ориентированных на творческие виды деятельности, требующие нестандартного подхода. Хорошо сложатся дела у торговцев, консультантов, посредников. Между тем постарайтесь не участвовать в рискованных финансовых операциях.
Стрелец. Стрельцам на этой неделе рекомендуется полагаться на собственные силы и решать практические вопросы самостоятельно. Наиболее доходные виды деятельности будут связаны с недвижимостью, строительством, коммунальными услугами. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания договоров.
Козерог. Козерогам на этой неделе удастся значительно расширить свои деловые связи. Вы легко сможете войти в контакт с интересующими вас людьми и договориться с ними о сотрудничестве. Успешно сложатся дела в торговле, транспортной сфере, при обслуживании клиентов и оформлении документов.
Водолей. Водолеи смогут увеличить свои доходы как за счет повышения уровня профессионального мастерства, так и за счет получения дополнительной прибыли от подработки. Старайтесь действовать целенаправленно и выполнять плановые задания, это придаст стабильности вашему положению на работе.
Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется в первую очередь развивать свои деловые качества. Вы сможете расширить свой кругозор и профессиональную осведомленность, если будете активнее обмениваться опытом с коллегами. Это хороший период для коллективных форм обучения.
Газета "Золотой Рог", Владивосток по материалам сайта Goroskops.Com.
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