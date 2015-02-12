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Чиновников, имеющих непогашенные долги перед банками, будут отстранять от работы

12 Февраля 2015, 12:54 | В России

Депутатов, государственных и муниципальных служащих, у которых есть задолженность по кредитам, предлагается лишать статуса, отстранять от должностей и зарплаты - до тех пор, пока они не рассчитаются с банками, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Соответствующий законопроект разработал зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев.

Соловьев рассказал, что внесет в весеннюю сессию Думы проект поправок в законы «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» (депутаты формально не являются госслужащими), «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также «О системе государственной службы РФ». Соловьев - глава юридической службы КПРФ - пояснил, что новация обусловлена многочисленными обращениями в Госдуму банков, которым задолжали депутаты, чиновники и главы муниципальных администраций. По словам собеседника, главным образом среди потерпевших крупные банки, в том числе с госучастием.

Один из наиболее свежих примеров на эту тему, о котором узнали «Известия», - спор банка ВТБ с замсекретаря курского регионального отделения партии «Единая Россия», председателем Курской областной думы Татьяной Ворониной. 2 февраля 2015 года Ленинский районный суд Курска решил взыскать с нее, а также сыновей Ворониной - Артема и Евгения - 189,9 млн рублей задолженности по пяти кредитам, выданным ВТБ компании ООО «Автоцентр «Черноземье» (сумма основного долга по кредитным договорам - 184,5 млн рублей). По данным ЕГРЮЛ, 68,6% этой компании принадлежит Артему Воронину, а 29,4% - Евгению Воронину. Татьяна Воронина владела ООО до 2011 года, затем стала депутатом и передала актив сыновьям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: депутаты  законопроекты  долги  кредиты  госдума  единая россия  чиновники  банки 



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Комментарии

  • 12308:42, 13.02.2015#

    если кухарка может управлять государством, то уж с банком то мажоры справятся!

  • Карбофос09:26, 13.02.2015#

    Логика, бле.

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