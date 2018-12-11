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Рыбы, похоже, заплыли в стоячую воду
Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря
ОВЕН. Полезно поискать новый источник заработка, так как прежние, если не иссякают, то становятся несколько скуднее. Ситуация же может потребовать от вас дополнительных затрат. Только не верьте на слово, не забудьте подписать трудовой договор.
ТЕЛЕЦ. Ваша работоспособность, решительность и энергичность принесут вам ощутимые результаты. Улучшение материального положения можно ожидать уже в понедельник. В среду лучше не брать кредиты и не подписывать важные договоры, есть риск ошибки.
БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник может принести вам удачу и выгодные приобретения, причем вы потратите меньше средств, чем предполагали. У вас сейчас успешный период. Работа вас вдохновляет и радует, как и другие сферы вашей жизни.
РАК. На этой неделе серьезных изменений в уровне дохода не ожидается, однако вы сможете продвинуться по карьерной лестнице и поработать на будущее. Вероятна материальная поддержка со стороны близких. В среду постарайтесь быть особенно внимательны и не опаздывать на работу.
ЛЕВ. Во вторник не желательно впутываться в финансовые авантюры, особенно те, которые сулят мгновенный результат, выигрыш или баснословную прибыль. Всё это ловушка для привлечения простаков. Во второй половине недели постарайтесь не забывать о друзьях и семье, даже если у вас много работы.
ДЕВА. В среду возможны обманы и просчеты при заключении банковских договоров и сделок, поэтому старайтесь ничего серьезного не планировать. Пятница принесет вам конструктивные предложения от коллег, так что не стоит отлынивать от совещаний.
ВЕСЫ. На этой неделе у вас есть шанс преуспеть в финансовой сфере. У вас могут появиться новые интересные идеи и цели, связанные с бизнесом. В четверг будьте осторожны и сохраняйте ваши денежные дела в секрете. В субботу, возможно, придется поработать.
СКОРПИОН. Внимательность и сосредоточенность, а также креативные идеи - гарантия того, что вы не упустите своей выгоды, получите прибыль и повысите свой авторитет. Во вторник вас может ожидать премия или карьерный рост. Суббота - благоприятный день для покупок, так что, если есть время для того, чтобы побегать по магазинам, бегайте на здоровье.
СТРЕЛЕЦ. Не жалейте денег на подарки своим близким, вам вернется больше, хотя, может быть, и не в материальной форме. Тем более, что звезды и так обещают вам стабильный доход.
КОЗЕРОГ. Не стоит соглашаться на заманчивые финансовые предложения от не слишком знакомых людей, вероятны проблемы и обман. Будьте осторожны с чужими деньгами и старайтесь не делать крупных покупок под влиянием внезапного импульса, нужно всё продумать и сравнить цены.
ВОДОЛЕЙ. Финансовые ограничения могут заметно помешать реализации ваших планов. Подойдите к ситуации с другой стороны, и решение проблемы найдется быстро и безболезненно. Обходите стороной дорогие магазины, сейчас нужно экономить.
РЫБЫ. Эта неделя стабильна в финансовом плане, в первой половине вероятны незначительные денежные поступления. В среду удачными будут деловые встречи, в пятницу - дела, связанные с недвижимостью.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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