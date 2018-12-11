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По коррупции среди учителей и врачей нанесут сокрушительный удар
Правительство подготовило закон, за нарушение которого их могут уволить
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Им будет запрещено получать любые подарки, кроме цветов и канцелярских товаров, рассказал в интервью «РИА Новости» директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.
По его мнению, популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной. «Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», - заявил он.
Напомним, сейчас учителям и врачам запрещено дарить подарки дороже 3 тыс. руб., а правила о цветах и печатной продукции распространяются только на чиновников. Если законопроект примут, врачи и учителя должны будут сообщать о дорогих подарках руководству. За нарушения их могут уволить или вынести выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии.
Кроме того, правительство намерено создать перечень должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском. По общему правилу, это должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий. Для них будут введены более серьезные запреты. В частности, от них потребуют представлять сведения о доходах и расходах.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен пакет законопроектов, подразумевающий утверждение единого перечня разрешенных подарков для госслужащих и депутатов всех уровней.
Кстати, актуальный ролик из программы Yesterday Live
Кадр и ролик из программы Yesterday Live "1 канала".
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