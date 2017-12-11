В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

Нюанс в том, что пассажир, приобретая билет, соглашается во время поездки занимать определенное место

Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место, рассказала пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" (дочка РЖД) Анастасия Федорова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних, пишет РИА «Новости».

В ФПК отметили, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место.

По словам Федоровой, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если пассажир должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках. Однако их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

"Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу", — заключила пресс-секретарь ФПК.

Она призвала относиться к соседям по купе с пониманием и уважением.