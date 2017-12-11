Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
Нюанс в том, что пассажир, приобретая билет, соглашается во время поездки занимать определенное место
Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место, рассказала пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" (дочка РЖД) Анастасия Федорова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних, пишет РИА «Новости».
В ФПК отметили, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место.
По словам Федоровой, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если пассажир должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках. Однако их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.
"Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу", — заключила пресс-секретарь ФПК.
Она призвала относиться к соседям по купе с пониманием и уважением.
Новости тематики
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Верховный суд России разъяснил, как установить виновника ДТП, который не установлен
- В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ
- Летчикам, летающим по маршруту Владивосток - Москва, официально разрешат спать на рабочем месте
- Авиадебоширам в России светят многомиллионные штрафы
- В России появятся черные списки авиапассажиров
- В России восстановлено движение всех ранее отмененных электричек
- Сотни приморцев застряли в Москве из-за непогоды
- Минтранс сохранит запрет на провоз жидкостей авиапассажирами до 1 апреля 2014 года
- В российских аэропортах введен запрет на провоз любых жидкостей
Новости раздела
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Путин объявил о начале выплат на первого ребенка - в среднем по 10,5 тысяч рублей в месяц
- Приморские зоозащитники считают поправки в УК слишком мягкими - обращение к Путину не помогло
- Реклама уходит в интернет-мобайл
- В России вещи при пассажире стали ручной кладью
- Назван главный недостаток Путина
- Российское образование заставляет школьников сочувствовать фашистам
- Россияне будут разводиться по-новому
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- Верховный суд России разъяснил, как установить виновника ДТП, который не установлен
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- Владивосток хотят изуродовать
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- Салаты "по-набиулински" в Приморье приготовить невозможно
- У кого грудь в крестах, а у кого УК в перстах
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Два инвестора построят в ТОР "Михайловский" агропромышленный и животноводческий комплексы
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних