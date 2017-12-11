www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.28 р. 100 JPY: 52.2 р.
EUR: 69.64 р. 10 CNY: 89.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

11 Декабря 2017, 14:39 | В России

Нюанс в том, что пассажир, приобретая билет, соглашается во время поездки занимать определенное место

Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место, рассказала пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" (дочка РЖД) Анастасия Федорова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних, пишет РИА «Новости».

В ФПК отметили, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место.

По словам Федоровой, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если пассажир должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках. Однако их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

"Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу", — заключила пресс-секретарь ФПК.

Она призвала относиться к соседям по купе с пониманием и уважением.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: билет  полка  плацкарт  поезд  ржд  фпк  купе  транспорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru