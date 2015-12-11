Средний класс в России на грани исчезновения

В 2016 году ожидается сокращение в России доли среднего класса на четверть, что будет самым резким падением за последние полтора десятилетия — с 2000 года эта цифра стабильно находилась около отметки 20%. Основной проблемой стала структура рынка труда: большая часть рабочих мест не предполагает высокой квалификации, делают вывод эксперты РАНХиГС. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К среднему классу авторы исследования отнесли людей, для которых характерны хотя бы два из трех традиционных признаков. Во-первых, это материальное благосостояние (доход не ниже средней по региону зарплаты, наличие сбережений для покупки автомобиля). Во-вторых, наличие высшего образования и принадлежность к группе специалистов или предпринимателей. В-третьих, это субъективное отнесение себя к среднему классу.

Двум из трех критериев, соответствовали 22% россиян. А все три признака были зафиксированы только у 8,1% населения. Подобным образом границы среднего класса выглядели в начале 2000-х, оставаясь неизменными даже на пике экономического роста в 2007 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее сообщалось, что, согласно новому макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития РФ, доходы россиян в 2018-м будут ниже уровня 2014 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.