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Средний класс в России на грани исчезновения

11 Декабря 2015, 09:00 | В России

В 2016 году ожидается сокращение в России доли среднего класса на четверть, что будет самым резким падением за последние полтора десятилетия — с 2000 года эта цифра стабильно находилась около отметки 20%. Основной проблемой стала структура рынка труда: большая часть рабочих мест не предполагает высокой квалификации, делают вывод эксперты РАНХиГС. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К среднему классу авторы исследования отнесли людей, для которых характерны хотя бы два из трех традиционных признаков. Во-первых, это материальное благосостояние (доход не ниже средней по региону зарплаты, наличие сбережений для покупки автомобиля). Во-вторых, наличие высшего образования и принадлежность к группе специалистов или предпринимателей. В-третьих, это субъективное отнесение себя к среднему классу.

Двум из трех критериев, соответствовали 22% россиян. А все три признака были зафиксированы только у 8,1% населения. Подобным образом границы среднего класса выглядели в начале 2000-х, оставаясь неизменными даже на пике экономического роста в 2007 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее сообщалось, что, согласно новому макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития РФ, доходы россиян в 2018-м будут ниже уровня 2014 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экономика  анализ  кризис  социологическое исследование  прогноз 



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Комментарии

  • Псевдоним09:33, 11.12.2015#

    Ну вот цифры упрямо ведут нас к показателям 1917г. Разница только в том, что на тот момент Россия была аграрной страной, а сегодня и этого нет.

  • 36213:01, 11.12.2015#

    В роиссе средний класс это депусы всех уровней и слуги народа, остальные не в счет. Поэтому ожидаемого сокращения не предвидится, как всё воровали, так и будут воровать.

  • 201822:53, 11.12.2015#

    хуже чем в 2014, в этом нет сомненья, идём верной дорогой, когда то надо пожинать плоды продуманной игры придуманной не нами

  • 12312:16, 13.12.2015#

    В России у "умных" московских экономистов основной показатель-валовой нац. продукт, у Китая-прибаочная стоимость, вот и результат. Надо пригласить китайских управление в Москву, а лучше в Кремль.

  • 36212:34, 13.12.2015#

    А кремлевских куда, к китайской стене?

  • Горожанин12:37, 13.12.2015#

    Если ЗРПТ всех топ-менеджеров уменьшить в 1000 раз и поднять среднюю ЗРПТ по стране, ограничить торговые наценки от себестоимости до 30%, то РФ станет процветающей страной, резко увеличится внутренний товарооборот, наконец-то заработают фабрики и заводы, делающие сегодня вид что они работают.

  • Псевдоним18:44, 13.12.2015#

    манагеры пойдут картоху копать ?

  • турист20:27, 13.12.2015#

    Когда оптовые торговые "туристы" из Якутии, Камчатки, Сахалина, Анадыря будут закупать свой товар в Приморском крае, а не в приграничных китайских городах, тогда рубль будет твердый и средний класс действительно средним.

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