WhatsApp в России возьмут под контроль властей

В России готовится законопроект, который будет регулировать работу мессенджеров в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По словам источников, Роскомнадзор разработал его по поручению Кремля из-за сложной геополитической ситуации.

Российские власти готовят законопроект, необходимый для регулирования работы мессенджеров в России, узнали «Ведомости». Копия документа оказалась в распоряжении газеты. Источники издания в телекоммуникационных и интернет-компаниях утверждают, что он был разработан Роскомнадзором. По словам одного из собеседников, документ обсуждается в рабочей группе, состоящей из чиновников и представителей операторов связи.

Авторы документа предлагают внести в законы «Об информации...» и «О связи» такое понятие, как «информационно-коммуникационные сервисы». Под их деятельностью подразумевается передача «текстовых, голосовых и графических сообщений, технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных операторов связи». Представители интернет-компаний и операторов, ознакомившись с документом, пришли к выводу, что речь прежде всего идет о мессенджерах, хотя теоретически под действие закона могут попасть и соцсети.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что Роскомнадзор разработал документ по поручению администрации президента. По его словам, в Кремле указывают на необходимость регулировать менеджеры из-за сложной геополитической ситуации. Эти сведения подтвердил источник газеты, близкий к надзорному ведомству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.