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WhatsApp в России возьмут под контроль властей

11 Декабря 2015, 09:00 | В России

В России готовится законопроект, который будет регулировать работу мессенджеров в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По словам источников, Роскомнадзор разработал его по поручению Кремля из-за сложной геополитической ситуации.

Российские власти готовят законопроект, необходимый для регулирования работы мессенджеров в России, узнали «Ведомости». Копия документа оказалась в распоряжении газеты. Источники издания в телекоммуникационных и интернет-компаниях утверждают, что он был разработан Роскомнадзором. По словам одного из собеседников, документ обсуждается в рабочей группе, состоящей из чиновников и представителей операторов связи.

Авторы документа предлагают внести в законы «Об информации...» и «О связи» такое понятие, как «информационно-коммуникационные сервисы». Под их деятельностью подразумевается передача «текстовых, голосовых и графических сообщений, технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных операторов связи». Представители интернет-компаний и операторов, ознакомившись с документом, пришли к выводу, что речь прежде всего идет о мессенджерах, хотя теоретически под действие закона могут попасть и соцсети.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что Роскомнадзор разработал документ по поручению администрации президента. По его словам, в Кремле указывают на необходимость регулировать менеджеры из-за сложной геополитической ситуации. Эти сведения подтвердил источник газеты, близкий к надзорному ведомству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мессенджер  whatsapp  социальные сети  Роскомнадзор  wechat 



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Комментарии

  • Псевдоним07:14, 10.12.2015#

    У сотовых операторов упала прибыль. Вот и все обьяснение.

  • 1234509:27, 10.12.2015#

    Не всё так просто. Хватит уже всё объяснять только деньгами. Речь идёт о всемирном зле, разрушающем суверенные национальные государства. Его главная цель - наша Родина. Нет всемирному терроризму!

  • Zade09:29, 10.12.2015#

    Ура, товарищи! Смерть WhatsApp!!!

  • Псевдоним18:06, 12.12.2015#

    А хи-хи не хо-хо? Мозгов-то у надзора хватит мессенджеры регулировать? Может им для начала в третий класс записаться - таблицу умножения повторить? Регулировщики, тля!

  • РїРїРї18:17, 12.12.2015#

    WhatsApp -американскотурецкоукраинский шпиён!изловим и на КОЛ!

  • народ18:47, 12.12.2015#

    ну вы и мля нончиты конченные. вас сап тема!!! а кто не шарит в технологиях, то падлы сидите на проводном телефоне от ростелекома и молчите. не навижу вас чмырей пустословных!!!! суки

  • Виктор19:41, 12.12.2015#

    Зае. . . ли правители наши, все о народе думают. .

  • Псевдоним19:55, 12.12.2015#

    Виктор +10000

  • Олег19:55, 12.12.2015#

    Может запретить 1-й и 2-й телеканал , как рассадник лжи?

  • Олег19:54, 12.12.2015#

    Может запретить 1-й и 2-й телеканал , как рассадник лжи?

  • Мик19:57, 12.12.2015#

    бепутатов надо запретить. . . и руки прочь от инета и ватсаба!!!!

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