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В Госдуме предлагают отменить алименты

11 Ноября 2017, 14:33 | В России

Разработчики нововведений предлагал освободить бывших мужей от денежных выплат, чтобы те быстрее «создавали новые семьи»

С инициативой выступил глава ЛДПР, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Так он отреагировал на принятый Нижней палатой закон, призванный усовершенствовать процесс взимания алиментов.

По мнению Владимира Жириновского, само название сформулировано так, что предполагает репрессивные меры. А они, в свою очередь, «добивают семью». Политик предложил найти замену алиментам. И напомнил, что уже предлагал государству взять на себя бремя разведённых мужчин. Жириновский считает, если освободить бывших мужей от денежных выплат, те скорее создадут новые, возможно, более прочные семьи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: УК  алименты  развод  жена  ребенок  статья  суд  доход  брак  муж  семья 



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