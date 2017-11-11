Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
Ста лет после Великой революции как будто и не было
Столетие революции 1917 года вызвало целую серию публикаций статей экономистов об эволюции доходного и имущественного неравенства в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Одной из наиболее обсуждаемых, пишет «Ъ», была работа Филиппа Новокмета и Томаса Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэля Зукмана из Калифорнийского UC Berkley «От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016». В статье для портала CERP авторы работы, которая активно критиковалась за методику расчетов, 9 ноября дали более общий взгляд на проблемы, которые обсуждаются в приложении не только России, но и Центральной Европы, в диссертации Филиппа Новокмета 2016 года. Из нее можно предположить дальнейшее направление исследований этой группы неомарксистских авторов по этой теме.
Три тезиса авторов иллюстрируют характер «революционности» ситуации с неравенством в РФ на 2017 год. Длинные (с 1905 года) ряды сопоставления валовых активов домохозяйств в РФ, основа работы Новокмета, демонстрируют, что по уровню неравенства, измеряемого как отношение активов богатейших 10% домохозяйств к производным ВВП («национальному доходу»), РФ сейчас находится примерно на том же уровне, что и в 1905 году. Этот уровень несколько ниже, чем соответствующее имущественное расслоение в США в начале XX и XXI веков, причем — что отмечается достаточно редко — имущественное расслоение (по крайней мере в таком измерении) с 1995 по 2008 год в РФ было выше, чем в США, но в последнее десятилетие — ниже, как из-за сокращения его в РФ, так и из-за роста в США (при довольно стабильном уровне его во Франции; см. диаграмму).
Второе наблюдение авторов: несмотря на все эволюции соотношений офшорных и оншорных финансовых и нефинансовых активов домохозяйств и активов в жилой недвижимости, на жилье по-прежнему приходилось около 50% совокупных частных активов в РФ (на 2015 год). Впервые этот уровень достигнут в 1992 году, а пик доли жилой недвижимости в совокупных частных активах (более 260% ВВП) пришелся на 2008 год (около 60% всех частных активов). При этом офшорные активы с середины 2000-х стабилизировались на уровне около 75% ВВП. Наконец, «земельный вопрос» — ключевая причина событий 1917 года — Россию в 1901–2016 годах почти не интересовал: агроземли составляют ничтожную долю в частных активах в РФ.
Новости тематики
- Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
- Путину предложили заставить население работать
- Эксперты Высшей школы экономики нашли в России огромное количество не нужных стране людей
- Путин приказал сократить число проверок и посадок предпринимателей
- Как получить второе гражданство
- Материнский капитал – за месяц и десять дней
- ПФР - в Telegram
- Верховный суд назвал день "Х"
- Материнский капитал хотят "свернуть"
- "Молчунам" дадут слово
Новости раздела
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
- В России предложили создать касту высокопоставленных чиновников
- Мимо чужих вещей, даже потерянных, лучше проходить мимо
- Нотариус поможет зафиксировать криминальные факты в Сети
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Российских детей поделили на два сорта
- Счетная палата: без репетитора сдать ЕГЭ практически невозможно
- Путину предложили заставить население работать
- "Дело Пушкарева", похоже, больше никому не нужно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- Глава Владивостока опубликовал обращение, в котором объявил об отставке
- В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей