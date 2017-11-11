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Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года

11 Ноября 2017, 14:16 | В России

Ста лет после Великой революции как будто и не было

Столетие революции 1917 года вызвало целую серию публикаций статей экономистов об эволюции доходного и имущественного неравенства в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одной из наиболее обсуждаемых, пишет «Ъ», была работа Филиппа Новокмета и Томаса Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэля Зукмана из Калифорнийского UC Berkley «От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016». В статье для портала CERP авторы работы, которая активно критиковалась за методику расчетов, 9 ноября дали более общий взгляд на проблемы, которые обсуждаются в приложении не только России, но и Центральной Европы, в диссертации Филиппа Новокмета 2016 года. Из нее можно предположить дальнейшее направление исследований этой группы неомарксистских авторов по этой теме.

Три тезиса авторов иллюстрируют характер «революционности» ситуации с неравенством в РФ на 2017 год. Длинные (с 1905 года) ряды сопоставления валовых активов домохозяйств в РФ, основа работы Новокмета, демонстрируют, что по уровню неравенства, измеряемого как отношение активов богатейших 10% домохозяйств к производным ВВП («национальному доходу»), РФ сейчас находится примерно на том же уровне, что и в 1905 году. Этот уровень несколько ниже, чем соответствующее имущественное расслоение в США в начале XX и XXI веков, причем — что отмечается достаточно редко — имущественное расслоение (по крайней мере в таком измерении) с 1995 по 2008 год в РФ было выше, чем в США, но в последнее десятилетие — ниже, как из-за сокращения его в РФ, так и из-за роста в США (при довольно стабильном уровне его во Франции; см. диаграмму).


 

Второе наблюдение авторов: несмотря на все эволюции соотношений офшорных и оншорных финансовых и нефинансовых активов домохозяйств и активов в жилой недвижимости, на жилье по-прежнему приходилось около 50% совокупных частных активов в РФ (на 2015 год). Впервые этот уровень достигнут в 1992 году, а пик доли жилой недвижимости в совокупных частных активах (более 260% ВВП) пришелся на 2008 год (около 60% всех частных активов). При этом офшорные активы с середины 2000-х стабилизировались на уровне около 75% ВВП. Наконец, «земельный вопрос» — ключевая причина событий 1917 года — Россию в 1901–2016 годах почти не интересовал: агроземли составляют ничтожную долю в частных активах в РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  ВВП  валюта  неравенство  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  исследование  нефть  доход 



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