В России предложили создать касту высокопоставленных чиновников

Правительство собирается реформировать работу всех госслужащих

В правительстве перед предстоящими выборами обсуждаются концепции реформирования государственной службы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно одной из них, из высокопоставленных чиновников планируется создать особую «касту», а работу госслужащих более мелкого ранга приблизить к рыночным условиям, пишут «Ведомости». Согласно другой концепции, планируется избавляться от иерархии и создавать «плоские организационные структуры».

В первом варианте, предложенном РАНХиГС, речь идет о том, что собственно чиновниками с солидным социальным пакетом, льготами и стабильно высокой зарплатой должны остаться лишь высшие управленцы, тогда как их подчиненные лишатся непрозрачных бонусов и будут оцениваться по эффективности своей работы. Ее критерием станет «анкетирование клиентов».

Само попадание в касту вышестоящих чиновников будет давать значительные бонусы и служить значительным поощрением.

Другая концепция, предложенная Минэкономразвития и его главой Максимом Орешкиным, предполагает избавление от отношений «начальник-подчиненный»: сотрудники будут в равных позициях работать над тем или иным проектом, в каждом случае у них останется лишь один руководитель более высокого ранга.

При этом отличившийся в такой работе чиновник сможет резко ускорить свой кадровый рост. На этом предложении, утверждают «Ведомости», стоит резолюция президента «Согласен».

Напомним, что ранее Орешкин сообщил об успехе своего объявления в фейсбуке о поиске новых сотрудников в Министерство экономического развития однако, по его словам, кандидатов ожидала существенно более низкая, чем в бизнесе, зарплата.