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В России предложили создать касту высокопоставленных чиновников
Правительство собирается реформировать работу всех госслужащих
В правительстве перед предстоящими выборами обсуждаются концепции реформирования государственной службы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно одной из них, из высокопоставленных чиновников планируется создать особую «касту», а работу госслужащих более мелкого ранга приблизить к рыночным условиям, пишут «Ведомости». Согласно другой концепции, планируется избавляться от иерархии и создавать «плоские организационные структуры».
В первом варианте, предложенном РАНХиГС, речь идет о том, что собственно чиновниками с солидным социальным пакетом, льготами и стабильно высокой зарплатой должны остаться лишь высшие управленцы, тогда как их подчиненные лишатся непрозрачных бонусов и будут оцениваться по эффективности своей работы. Ее критерием станет «анкетирование клиентов».
Само попадание в касту вышестоящих чиновников будет давать значительные бонусы и служить значительным поощрением.
Другая концепция, предложенная Минэкономразвития и его главой Максимом Орешкиным, предполагает избавление от отношений «начальник-подчиненный»: сотрудники будут в равных позициях работать над тем или иным проектом, в каждом случае у них останется лишь один руководитель более высокого ранга.
При этом отличившийся в такой работе чиновник сможет резко ускорить свой кадровый рост. На этом предложении, утверждают «Ведомости», стоит резолюция президента «Согласен».
Напомним, что ранее Орешкин сообщил об успехе своего объявления в фейсбуке о поиске новых сотрудников в Министерство экономического развития однако, по его словам, кандидатов ожидала существенно более низкая, чем в бизнесе, зарплата.
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