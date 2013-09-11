В "Сколково" похоронили почтальонов, банкиров, журналистов, таксистов…

Составлены списки профессий, которые исчезнут в скором времени и которые появятся на рынке

Московская школа управления (МШУ) «Сколково» совместно с Агентством стратегических инициатив подготовила атлас 100 новых и 30 отмирающих профессий. Согласно ему к 2020 году отомрут такие профессии, как диагност, стенографист, турагент, швея, лифтер, почтальон и пр., пишет «РГ». После 2020 года не останется журналистов, юрисконсультов, нотариусов, провизоров, аналитиков, банковских работников, логистов, лекторов. На смену им придут сити-фермеры, экоурбанисты, биотрансдукторы, тайм-брокеры, ГМО-агрономы и прочие специалисты будущего.

Российская газета пообщалась на эту тему сразу с двумя членами НП «Эксперты рынка труда». Атлас будут распространять в вузах и школах, чтобы наглядно показать, что больше не нужны юристы и экономисты. Однако не все эксперты рынка труда согласны с таким прогнозом. В частности, Вера АНИСЦЫНА, руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «ЮНИТИ», сомневается в реалистичности таких исследований: «Крайне сомнительно, что через 6–10 лет не станет почтальонов или швей, да и других специалистов, перечисленных в атласе. В краткосрочной перспективе такие предположения выглядят как цитаты из фантастического романа. Возможно, в далекой перспективе эти прогнозы частично сбудутся, но вряд ли на нашем веку».

«Насколько серьезно стоит относиться к прогнозам, что через пару пятилеток вдруг окажутся невостребованными таксисты, нотариусы, бухгалтеры, переводчики, туроператоры и авиадиспетчеры? - вопрошает Руслана БЕРЕНД, руководитель направления «банки/финансы» холдинга «Империя Кадров» (корпоративный член НП «Эксперты рынка труда). - И к тому, что вдруг резко возрастет спрос на дизайнеров виртуальных миров и инженеров-космодорожников? Очевидно, вероятность того, что в скором времени функции по перевозке пассажиров, сведению балансов и оформлению завещательных распоряжений и доверенностей будут переложены на плечи всемогущих машин, сильно преувеличена. Еще более маловероятно, что в современном мире с его перманентными экономическими проблемами, техногенными катастрофами, политическими кризисами и локальными военными конфликтами вдруг неожиданно окажутся востребованы специалисты в области «корпоративной антропологии» и «тайм-брокерства».

По словам рекрутеров, сегодня в большей степени наблюдается тенденция к возрастанию спроса на многофункциональных специалистов, обладающих квалификацией сразу в нескольких профессиональных областях, например: юрист-экономист; фармацевт-маркетолог; нотариус-переводчик.

Однако один из авторов атласа, профессор практики МШУ «Сколково» Павел ЛУКША, не согласен с такой оценкой. «Наша работа выполнялась по методологии, которая подтверждена ведущими международными экспертами в области прогнозирования потребностей на рынках труда, включая Международную организацию труда. Выводы базируются на анализе тенденций, которые развиваются в 19 основных отраслях экономики, в том числе на статистических данных, прогнозах развития и инвестиционных и научно-исследовательских планах ведущих государственных и частных компаний. Они были сформированы и многократно подтверждены в работе с ведущими отраслевыми специалистами по каждой из отраслей - с людьми, которые знают реальную практику этих отраслей и то, что в них планируется. В этом смысле ни одна из профессий не является фантазией для нас, все они были предложены отраслевыми экспертами в результате проведенных аналитических и стратегических сессий. Поскольку речь идет о новых профессиях, то они, разумеется, не будут походить на те профессии, которые есть на рынке сейчас. Это профессии, которые имеют дело с задачами, которых в настоящее время еще нет, которые только появляются. Многие из этих задач для неспециалистов выглядят фантастично, но они уже входят в отраслевую практику». Это подтверждает и Руслан ЛАРИН, директор департамента управления персоналом ГК «Диарси», член НП «Эксперты рынка труда»: «Я обратил внимание на те профессии, что востребованы уже сегодня, уверен, будут востребованы еще больше к 2020-му. Повышенный спрос, например, на кибербезопасников и прочих специалистов по обеспечению безопасности данных продиктован, безусловно, возрастающим количеством кибератак через Сеть. Персональный бренд-менеджер - это тема не только 2020 года, но и сегодняшнего дня. Не только известные персоны задумываются над формированием правильного имиджа на публичных площадках, сегодня это уже важно для каждого топ-менеджера или эксперта на рынке».

Сайт staff.com также решил заглянуть в будущее и понять, какие профессии скоро окажутся не нужны - работников заменят роботы и технологии. Замена людей на машины уже устранила необходимость во многих категориях работников, а по оценке Минтруда США, 65% сегодняшних школьников в 2025 году будут занимать такие рабочие места, которые сегодня еще даже не придуманы. Так кого могут заменить машины? Вот несколько профессий в зоне риска.

1. Таксисты. Год исчезновения: 2038. Самоуправляющиеся машины станут массовым продуктом - а значит, нужды в таксистах просто не будет.

2. Бухгалтеры. Год исчезновения: 2028. Бухгалтерские программы на основе искусственного интеллекта станут настолько сильными и настолько дешевыми, что «живые» бухгалтеры не смогут с ними соревноваться.

3. Помощники юристов. Год исчезновения: 2026. Юристам будет проще работать с автоматизированными помощниками – они быстрее, больше знают и не уходят на больничный.

4. Авиадиспетчеры. Год исчезновения: 2038. После страшной катастрофы по вине человека-авиадиспетчера в 2034 году правительство потребует, чтобы всем движением в воздухе управляли компьютеры.

5. Сотрудники парковок. Год исчезновения: 2028. Сначала местные власти будут сопротивляться этой идее, но новые технологии позволят автоматически отслеживать, когда машина стоит на парковке дольше оплаченного времени, и после льготного 5-минутного периода взимать с владельца автомобиля дополнительную плату.

6. Туроператоры. Год исчезновения: 2025. Вы заходите в онлайновое турагентство, рассказываете о намеченной поездке, потом сайт задает все нужные вопросы, чтобы уточнить план и маршрут. А еще через полминуты показывает вам более дешевые варианты.

7. Переводчики. Год исчезновения: 2031. К 2028 году Google создаст точную систему перевода устной речи, не отличимую от работы лучших переводчиков. Человеческий перевод уйдет в историю.

К фото: Что бы ни предсказывали аналитики из «Сколково», в мире есть профессии, которые будут востребованы в XXI веке. Как минимум…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.