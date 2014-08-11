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С сегодняшнего дня управлять мопедом и скутером без прав в Приморье запрещено
Сегодня, 11 августа, вступил в силу приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении программ обучения водителей транспортных средств».
Об изменениях в правилах обучения в автошколах говорили уже давно. И вот сегодня, 11 августа, закон наконец вступил в силу. Среди новшеств — по окончании обучения выпускникам автошкол теперь будет выдаваться свидетельство о профессии водителя. Появилась категория М, которая дает право на управление мопедами и скутерами. Получить категорию М можно с 16 лет.
Естественно, эти новшества приведут к значительным изменениям в организации учебного процесса в автошколах России, в том числе и в приморских.
Как отметила заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Екатерина Черновицкая, в Приморье помогают автошколам внедрить новые учебные программы.
«Мы в режиме реального времени занимаемся оформлением и выдачей лицензий, напрямую взаимодействуем с ГИБДД», - сказала она.
Отличие новых программ так же и в том, что в них прописаны жесткие требования к материально-технической базе автошколы: учебным автомобилям, классам и даже учебной площадке. Также впервые в программах прописаны формулы, по которым считается пропускная способность автошколы.
Как отмечают в департаменте образования и науки Приморского края, с представителями автошкол продолжат проводить разъясняющие встречи и консультации.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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