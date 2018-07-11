В оплате услуг ЖКХ готовят революцию

Граждане будут сами решать, за что платить, а за что — нет

Депутаты задумались об изменении порядка уплаты коммунальных услуг по единому платежному документу. Если инициатива депутатов будет поддержана, то неполный платеж не будет приводить к возникновению задолженности сразу по всем услугам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На рассмотрение Государственной Думы РФ поступил законопроект члена Комитета по охране здоровья Алексея Куринного об изменении порядка оплаты выставленного единого платёжного документа (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги. Поправки депутат предлагает внести в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Новация направлена на дифференцирование платежей по разным видим услуг с целью их более точного учета.

Сейчас, если собственник или наниматель жилья допускает неполную оплату ЕПД, который по любым причинам не хочет полностью оплачивать отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, он становится должником сразу по всем видам коммунальных услуг, указанным в ЕПД. Автор законопроекта отмечает, что существует два способа распределения такой неполной оплаты:

При неполной оплате всех видов, предоставляемых потребителю услуг ЖКХ, исполнитель рассчитывает задолженность по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.

При частичной оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения исполнитель делит полученную от потребителя сумму между всеми указанными в ЕПД видами услуг и плате за жилье пропорционально размеру стоимости каждой услуги.

В результате у человека возникает задолженность по всем видам услуг, рассчитанная исходя из частично неоплаченной суммы. Это происходит из-за того, что в ЕПД не предусмотрена частичная оплата, а у граждан нет прав самостоятельно вносить изменения в ЕПД. Депутат уверен, что такая практика не соответствует принципам гражданского законодательства. Ведь по нормам статьи 319.1 Гражданского кодекса РФ у плательщика должно быть право выбора, которое имеет приоритет. Автор инициативы считает, что оплачивая сразу несколько платежей, гражданин имеет право самостоятельно определять назначение платежа. Иначе говоря, плательщик сам выбирает, какое обязательство он погашает, а значит, и сам распоряжается своими средствами.

Напомним, на рассмотрении в Госдуме также находится законопроект, предполагающий установление максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Таким размером, по предложению депутатов, должно стать не более 15% совокупного дохода семьи, проживающей в одной квартире. Сейчас предельно допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг устанавливается на региональном уровне. Во многих субъектах РФ доля услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи не может составлять более 22% совокупного дохода семьи.