Приморские вертолеты "Катран" могут взять на вооружение французы

Несколько недель назад на французской верфи в городе Сен-Назер состоялась закладка второго универсального десантного корабля (УДК) типа «Мистраль» для военно-морского флота России. Кроме того, в конце июня российские судостроители с Балтийского завода (г. Санкт-Петербург) отправили во Францию кормовую секцию первого корабля этого типа.

Как утверждается, в течение ближайших лет российский ВМФ получит два новых десантных корабля. На универсальных десантных кораблях французской сборки будут применяться как импортные, так и отечественные системы и вооружения. К последним можно отнести специальную модификацию ударного вертолета «Ка-52», приспособленную для эксплуатации на кораблях.

Для обеспечения возможности базирования вертолета на УДК в конструкцию базового Ка-52 пришлось внести некоторые изменения. В первую очередь, это механизм складывания лопастей несущих винтов и антикоррозионное покрытие ряда деталей. Эти и другие нововведения в конструкции позволят корабельному ударному вертолету Ка-52К «Катран» полноценно работать в составе авиационной группы УДК и выполнять возложенные на него задачи. При этом все примененные нововведения в сочетании с исходными преимуществами нового вертолета обеспечивают высокий боевой потенциал. Как отмечает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) М. БАРАБАНОВ, которого цитирует «Интерфакс», «связка» вертолета Ка-52К и УДК типа Mistral оказалась очень удачной, а интеграция российских вертолетов на корабли французского производства улучшает как боевые возможности, так и коммерческие перспективы кораблей.

Исходя из таких особенностей кораблей и вертолетов, эксперт предлагает интересный коммерческий ход, касающийся дальнейшего российско-французского сотрудничества в сфере военной техники. По мнению Барабанова, в ходе переговоров о строительстве третьего и четвертого десантных кораблей для нашего военно-морского флота российской стороне можно поднять вопрос дополнительного соглашения о поставке вертолетов. Иными словами, Россия должна предложить Франции приобрести некоторое количество корабельных ударных машин модели Ка-52К. Эти вертолеты смогут служить на уже имеющихся в составе военно-морских сил Франции УДК проекта «Мистраль», и, как следствие, повышать их боевые возможности. По мнению эксперта, российский вариант французских универсальных десантных кораблей, который планируется оснащать ударными вертолетами Ка-52К, по своим боевым возможностям ощутимо превосходит их «оригинальную версию». Mistral с такими вертолетами оказывается более универсальным, гибким и мощным кораблем.

Каждый УДК типа Mistral может нести до 16 или до 35 вертолетов в зависимости от их модели и типа загрузки. При этом в качестве ударного вертолета предлагается Eurocopter Tiger. Эта винтокрылая машина оснащается встроенной 30-мм автоматической пушкой на поворотной турели, а также может нести неуправляемые и управляемые ракеты. В то же время, вертолет Tiger в варианте для Франции не имеет почти никаких изменений в конструкции, призванных обеспечить возможность боевой работы в составе авиагруппы УДК. Кроме того, если сравнивать европейский ударный вертолет с российским «Катраном», то он проигрывает в весовых данных и, как следствие, в массе боевой нагрузки. Таким образом, в определенных условиях российский вертолет Ка-52К превосходит европейский Eurocopter Tiger по своим боевым возможностям. Подобные результаты сравнения можно считать доводом в пользу гипотетической покупки Францией российских вертолетов.

Стоит отметить, подобная покупка Ка-52К может быть полезна не только для военно-морских сил Франции. Факт приобретения российских вертолетов каким-либо крупным и развитым государством, несомненно, привлечет внимание множества третьих стран и станет своеобразной рекламой. В результате такой сделки российская оборонная промышленность получит своеобразную рекомендацию от европейской страны. Еще одни положительные последствия коммерческого характера могут заинтересовать Францию. При соответствующем подходе к рекламе «вертолетной» сделки французские судостроители смогут продвинуть на международном рынке и свои УДК. Основным мотивом рекламы в таком случае станет тот факт, что вместе с современным универсальным десантным кораблем потенциальный покупатель сможет обзавестись и современным ударным вертолетом, специально разработанным для работы на этом корабле.

Кстати, предложение насчет поставок Ка-52К Франции появится не сегодня и не завтра. Переговоры о строительстве третьего и четвертого «Мистралей» для российского флота начнутся лишь через несколько лет: после того, как российские военные моряки получат и освоят первые два корабля. Кроме того, предложение М. Барабанова запросто может разбиться о международные соглашения, заключенные Францией. При всех преимуществах российского вертолета Ка-52К его перспективы в этом отношении выглядят неоднозначно из-за участия Франции в консорциуме Eurocopter. Иными словами, официальный Париж может ответить отказом, изъявив желание поддержать отечественного производителя и смежные компании из соседних стран.

Однако России все же следует предложить французской стороне вертолеты своего производства. Вне зависимости от ответа Франции такое предложение станет дополнительной рекламой отечественных вертолетов, что в перспективе может иметь самые большие позитивные последствия для всей отрасли.

Мария КУЗОВЛЕВА, по материалам информагентств и интернет-изданий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.