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"Фейсбук" окончательно обнаглел
Сегодня появилась важная новость для всего мирового интернета. Крупнейшая мировая социальная сеть показала свое истинное лицо и готовность идти на поводу у политической цензуры США.
«Фейсбук» запретил жителям Крыма, гражданам России, пользоваться рекламными возможностями социальной сети. «Фейсбук» пытается подорвать экономику Крыма, ведь рекламой в социальных сетях в основном пользуются местные предприниматели, которые пытаются завлекать аудиторию в свои заведения, пользоваться своими услугами именно тогда, когда вы находитесь в Крыму.
Цитирую Lenta.Ru: Отключение аккаунтов происходит автоматически, когда пользователь авторизуется с любым крымским идентификатором. При этом при последующем входе в соцсеть с IP-адреса, зарегистрированного не в Крыму, рекламные профили не возобновляют работу.
Это значит, что если вы приехали в Крым отдыхать и ваш смартфон вдруг зашел в «Фейсбук» для автоматического обновления, то всё - вы заблокированы и не сможете больше никогда пользоваться рядом услуг социальной сети.
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Ой какой кошмар, крыму запретили пользоваться рекламой, всё, все казлы и сволочи )))