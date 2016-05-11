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Бизнес-гороскоп: Львам не стоит разевать пасть в магазинах
Гороскоп с 11 по 16 мая от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. Деловые встречи и заключенные на этой неделе договоры обещают быть весьма успешными. Так что, отдохнув в понедельник, во вторник принимайтесь за работу. Это будет способствовать стабилизации финансового положения. В пятницу и субботу у вас могут появиться деньги из неожиданных источников.
ТЕЛЕЦ. Среда - благоприятный день для заключения сделок. Если вы не переходите на новую работу, самое время получить материальное поощрение от начальства. В субботу можете смело отправляться за покупками.
БЛИЗНЕЦЫ. С деньгами на этой неделе будет все в порядке, только не стоит проявлять чрезмерную доверчивость. Хотя звезды обещают: новые деловые партнеры вас точно не подведут. В четверг вероятны финансовые перечисления на ваш счет. В пятницу от начальства может поступить интересное предложение.
РАК. Вторник подойдет для завершения финансовых дел и наведения порядка в документации. Четверг может оказаться весьма удачным днем в финансовом плане. Однако не стоит затевать никаких решительных действий. В пятницу вас могут посетить интересные деловые идеи.
ЛЕВ. Неделя связана с многочисленным оформлением деловых бумаг, договоров, документов. Постарайтесь бережно расходовать деньги и не залезать в долги. В среду и четверг нежелательно совершать покупки: радости они вам не доставят, а вот кошелек изрядно истощат.
ДЕВА. У вас сейчас весьма стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если вы не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать на этой неделе крупных приобретений. Среда - благоприятное время для устройства на новую работу. В выходные будьте осторожны: можно слишком много потратить на развлечения.
ВЕСЫ. Неделя в целом финансово стабильна. В понедельник постарайтесь отложить все дела и провести праздник с семьей. В четверг будут удачны необходимые покупки и приобретения, а вот в воскресенье магазины лучше не посещать.
СКОРПИОН. В сфере бизнеса на этой неделе вас ждет успех и прибыль. В среду можно ожидать получения не только зарплаты, но и премии. В выходные отправляйтесь за покупками. И порадуйте себя обновками. А затем загляните в кафе и посидите там с друзьями.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не помешает иметь в виду, что удача намерена сопровождать вас в финансовых делах лишь до среды, затем она может оставить вас и переметнуться к кому-то другому. Тем не менее пятница благоприятна для заключения контрактов и соглашений, а также для проведения деловых встреч.
КОЗЕРОГ. На особую прибыль на этой неделе рассчитывать не приходится. С крупными покупками и приобретениями придется немного подождать и поднакопить средства. Вторник и среда - время возвращения старых долгов. Не исключено, что в воскресенье вам придется работать.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе возможен финансовый успех, но для этого придется решиться на что-то новое, освоить другую сферу деятельности. В среду вероятны денежные поступления, возможны также и незапланированные вложения, которые скоро окупятся.
РЫБЫ. Ваше финансовое положение может и не дать возможности реализовать все задуманные планы. Вам необходимо сосредоточиться на работе и приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. В дальнюю дорогу сейчас лучше не отправляться. Это потребует больших затрат.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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