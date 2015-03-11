Нужны ли средства самообороны в современном обществе?

Современное общество не затрудняет себя ограничениями, связанными с нарушением личных интересов. При наличии финансовых средств можно купить практически любой документ, кроме разрешения на пользование личным огнестрельным или газовым оружием.

Условия получения разрешения

Граждане, планирующие приобрести пистолет или охотничье ружье, в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний, физических увечий или нервных расстройств. Существует большой перечень болезней, при диагностировании которых в выдаче разрешительных документов будет отказано.

Куда обратиться

Разрешительные документы, позволяющие купить и пользоваться оружием, выдаются по месту жительства лицензионно-разрешительным отделом МВД на основании медицинской справки формы 046-1. Форма освидетельствования субъекта должна иметь регистрационный номер, быть заверена печатью медучреждения.

Медицинская комиссия

Для прохождения медицинской комиссии необходимо при себе иметь паспорт с регистрацией по месту жительства и военный билет. Освидетельствование проводят специалисты:

· участковый терапевт;

· офтальмолог;

· нарколог;

· невропатолог;

· психиатр.

Кому будет отказано

Медицинское обследование по ф. 046-1 не сможет пройти субъект, у которого будут выявлены следующие нарушения здоровья:

· снижение остроты зрения на 50 % с учетом коррекции линзами или очками;

· слепота на один глаз, снижение остроты зрения другого глаза на 30 % с учетом коррекции очками или линзой;

· отсутствие указательного (и среднего) пальца на рабочей руке;

· заболевание сердечно-сосудистой системы, инфаркт;

· атеросклероз, последствия перенесенных нервных потрясений, инсульта, периодические депрессии, приступы эпилепсии, панические атаки, повышенная эмоциональность, неврологическая гиперактивность, тугоухость;

· хронический, рецидивный алкоголизм.

· наркомания, токсикомания;

Кому выдается справка

Заключение о состоянии здоровья выдается лицам, достигшим возраста 18 лет, не имеющим судимости, не состоящим на учете в специализированных диспансерах. Сведения вносятся в бланк образца, утвержденного Минздравом, № 344 от 11.09.2000 г.

В справку должны быть внесены информация о медицинском учреждении, ФИО, профессии и подписи членов комиссии, проводивших освидетельствование субъекта, регистрационный номер документа, дата и печать, подтверждающая правомерность учреждения.

Кто проходит медкомиссию

Медсправка по форме 046-1 выдается следующим лицам.

1. Оформляющим лицензию на владение травматическим оружием впервые.

2. Утерявшим лицензионную карточку.

3. Пропустившим сроки переоформления лицензии и перерегистрации огнестрельного или газового оружия белее чем на 12 месяцев.

Срок действия справки

Срок действия первичной справки для получения разрешения на пользование личным оружием составляет 6 месяцев.

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии на пользование газовым, пневматическим, нарезным или гладкоствольным оружием составляет 5 лет. После истечения срока действия разрешительного документа владельцу травматического оружия необходимо пройти медицинское освидетельствование, служащим основанием продления лицензии.

Ответственность за подделку справки

Подделка медицинской справки формы 046-1, внесение изменений в сведения, записанные сотрудниками медучреждения, отступление от правил заполнения бланка, а также использование бланка другой формы преследуются по закону.

Более полная информация для граждан, планирующих оформление разрешительных документов на владение травматическим огнестрельным оружием, размещена на сайте http://spravka-046.com/.

Также следует знать, что право проведения освидетельствования субъекта и выдачи медицинского заключения о состоянии его здоровья имеет только государственное или зарегистрированное частное медучреждение.