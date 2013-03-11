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Новую пенсионную формулу россияне узнают 1 апреля

11 Марта 2013, 16:56 | В России
Новая пенсионная формула должна быть официально внесена в правительство не позднее 1 апреля 2013 года.
 
Министерство труда и соцзащиты России начинает обсуждать новую пенсионную формулу, предложенную Академией народного хозяйства. В основе формулы лежат несколько приоритетов: увеличение минимального стажа, более очевидная привязка пенсии к заработной плате, а также стимулирование позднего выхода на пенсию.
 
Три в одном
 
Новая пенсионная формула должна быть официально внесена в правительство не позднее 1 апреля 2013 года. Обсуждать формулу в правительстве должны начать в середине марта. В основу легла концепция, предложенная группой экспертов Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС).
 
"Предлагается, что пенсия будет состоять из трех компонентов. Будет базовая, страховая и накопительная пенсии. Каждая из них будет регулироваться отдельным федеральным законом", — рассказал один из авторов новой пенсионной формулы, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХ Юрий Горлин.
 
Из чего состоит пенсия
 
Базовая пенсия — аналог существующего сегодня фиксированного базового размера (ФБР) — станет минимальной федеральной гарантией. Предполагается, что финансирование этой выплаты полностью ляжет на госбюджет. Сегодня ФБР выплачивается за счет взносов с работающих россиян и частично покрывается трансфертами из федерального бюджета. На сегодняшний день базовый размер пенсии составляет 3,5 тысячи рублей.
 
Однако выплачиваться базовая пенсия будет только при условии, что гражданин сформировал в течение своей трудовой деятельности право на страховую пенсию. Не исключено, что в перспективе работающим пенсионерам базовую пенсию выплачивать не будут.
 
Страховая пенсия будет напрямую зависеть от стажа и уровня заработной платы. Разработчики формулы предлагают ввести набор обязательств, которые позволят россиянам заработать право на страховую пенсию. Во-первых, должен быть повышен с пяти до 15 лет минимальный трудовой стаж (в течение десяти лет). Во-вторых, граждане должны ежегодно перечислять в пенсионную систему минимальную сумму взносов — 22% страхового тарифа от двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в пересчете на год.
 
Те россияне, которые не смогут выполнить этих условий, смогут рассчитывать только на социальную пенсию: женщины — в 60 лет, мужчины — в 65.
 
Переход на коэффициенты
 
Основным новшеством пенсионной формулы станет то, что страховая часть будет рассчитываться не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах.
"Предлагается рассчитывать страховую пенсию исходя из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый страховой год плюс коэффициент за стаж", — пояснил Горлин.
 
Индивидуальный коэффициент — это отношение уплаченных за работника взносов по страховому тарифу к предельному размеру взносов, который может быть уплачен за работника в конкретный год исходя из потолка заработной платы. Предполагается, что с 2015 года уровень предельной заработной платы будет повышен до 1 миллиона рублей.
 
Коэффициент за стаж при 30 годах стажа составит единицу и будет увеличиваться на 0,1 за каждый последующий трудовой год.
 
Фактически пенсию можно будет посчитать умножением суммы личных коэффициентов за всю свою трудовую деятельность на коэффициент возраста, а также на стоимость одного пенсионного коэффициента. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента будет ежегодно устанавливаться отдельным законом.
 
В Минтруде подчеркнули, что размер страховой пенсии россиян, которые выберут накопительную пенсию, будет несколько ниже, чем у тех, кто от нее откажется.
 
Что в итоге
 
Ведущий научный сотрудник РАНХ и ГС Татьяна Омельчук уверена, что переход на новую пенсионную формулу позволит выйти на показатели, заложенные в пенсионной стратегии.
 
"При зарплате, равной средней по стране, соотношение с прожиточным минимумом пенсионера при стаже 30 лет достигает 270%, при стаже 35 лет — 380%. При откладывании пенсии на пять лет позже установленного возраста — при стаже 30 лет и уплате взносов — личный коэффициент замещения составит 40%, при стаже 35 лет — 49%", — отметила Омельчук.
 
В принятой в конце 2012 года стратегии развития пенсионной системы РФ отражены показатели, которых должна достичь Россия к 2030 году. Так, при нормативном страховом стаже в 35 лет и уровне зарплаты, равной средней по стране, коэффициент замещения трудовой пенсией утраченного заработка достигнет 40%.
Уже сформированные пенсионные права не будут занижены и сохранятся в полном объеме, подчеркнули в министерстве труда, пишет РИА "Новости".
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: социальная пенсия  пенсионная реформа 



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Комментарии

  • Псевдоним18:27, 11.03.2013#

    Кто чё понял?

  • Псевдоним18:41, 11.03.2013#

    хм. . . понял одно: до пенсии вряд ли доживу-((((. . . а если доживу, то к тому времени, наверное, должен буду ежемесячно что-то еще выплачивать государству. . . думаю, оно (государство!) к тому времени придумает за что!!!!-)))))

  • Silver00:46, 13.03.2013#

    Логика проста: чем труднее понять, тем легче пилить бабло!

  • Псевдоним18:41, 11.03.2013#

    я лично ничего не понял. и уверен что и те кто будут рассматривать это. . . . . . . тупо примут это. не разбираясь. и [***] кто эти умники что так придумали а сказать доступным языком видимо не хватает совести.

  • Псевдоним18:50, 11.03.2013#

    Да че тут не понятно. Надо еще логарифм взять от страховой, производную от базовой и все поделить. Без литра не разобраться.

  • Псевдоним18:54, 11.03.2013#

    Кто- нибудь, расшифруйте

  • Ума Турман18:54, 11.03.2013#

    Даже так вопрос поставим : а нужно ли это понимать?Предыдущую (ныне действующую) пенсионную систему - понять было трудно, ну туда ей и дорога - сворачивают) Предлагаемую - не свернут ли? )))Надежной пенсией является квартира - которую можно сдавать в аренду. А надежда на государство . . . ))) Надо им будет - поменяют все эти коэффициенты в раз ))) Вы же не ходили на выборы ) Получите соответствующие законы .

  • Псевдоним18:58, 11.03.2013#

    особенно порадовал пункт!! сколько вы хотите прожить после выхода на пенсию!

  • Cot10:21, 12.03.2013#

    В обще-то не сколько прожить после выхода на пенсию, а время дожития.

  • Лялька19:20, 11.03.2013#

    Ну, триндец нам будет, если мы будем надеяться на государство. Нужно тайно копить в швейцарском банке. А лучше всего, получив пенсию, переехать к этому банку поближе и до конца дней своих.

  • Федя21:02, 16.03.2013#

    Просто годиков за 5 до выхода на пенсию переезжаешь в Лондон и никаких проблем.

  • Псевдоним22:03, 11.03.2013#

    А если я работаю без трудовой (а таких ведь очень много), то мне выходит померать придется с голоду. Я в ужасе.

  • Cot10:24, 12.03.2013#

    Хоть с трудовой, хоть без трудовой в конце все ровно не чего не получишь.

  • tflir08:33, 12.03.2013#

    обсалютно все понятно пеньсионному фонду очень нехватает денег, половину наших чиновников нужно разогнать. Очень порадовал пенсионный возраст сопоставимый со средней продолжительностью жизни.

  • Казлевич08:36, 12.03.2013#

    Вроде я понял. 1. Базовая пенсия это типа 3, 5 тысячи (федеральная) можно получить если ты выполнил условия страховой. А работающим пенсионерам облом (ее не платят пока работаешь). 2. Страховая пенсия надо выполнить условия, стаж не менее (15 лет) + надо платить пресловутые 22% в пенсионный фонд. Если работаешь более 30 лет, это будет давать бонус на страховую пенсию. 3. Если ты не выполнил условия 1. 2. , получаешь пенсия баба с 60 лет, мужик с 65 (то есть получать будут бабы так как мужики до 65 часто не доживают), размер пенсию, чтоб не сдох сразу. 4. Накопитальная часть это вообще фигня, типа сколько с твоих отчислений наварил пенсионный фонд когда он эту часть крутит ( а он на эти деньги как раз и строит для себя офисы - дворцы т. п. )Формирует пенсион. ком Вывод - хочу в СССР, где телепортал !!!Вот примерно по примитивному так

  • 36220:42, 16.03.2013#

    ссср развалился и слава Богу, а пенсию копи сам иначе сдохнешь.

  • Псевдоним08:48, 12.03.2013#

    Где же Конституционное право каждого на природные ресурсы? Вот откуда можно было бы брать хотя бы пенсионерам на пенсию. Но, этот момент тщательно маскируется.

  • Псевдоним00:16, 18.03.2013#

    это право у нас отняли, когда приватизировали недра в 90-х годах. . .

  • Псевдоним08:52, 12.03.2013#

    На пенсионную реформу надеяться глупо. Все поменяется еще не один раз. А конечный итог будет один - пенсия как была, так и будет КОПЕЕЧНАЯ (это еще в лучшем случае, в худшем - могут отменить совсем). Это если вообще до нее доживешь (т. к. повышение пенсионного возраста до 70 лет - вопрос не столь отдаленного будущего). Поэтому те, кто работают без трудовой - продолжайте так и работать, т. к. реальная текущая ЗП при этом существенно выше. А платить налоги смысла нет: НДФЛ - государство "не заслужило", все равно "распилят" властьимущие; ПФР - глупо надеяться на государственную пенсионную реформу, государство еще ничего хорошего не сделало (а при нынешней власти даже надежды на это нет); ФОМС - нет смысла, т. к. медицина уже сейчас у нас фактически платная, за что тогда платить свои кровные? Короче работайте вчерную, чтобы не кормить дармоедов. Зарабатывайте деньги и вкладывайте в недвижимость. Это будет единственная РЕАЛЬНАЯ ваша пенсия. Плюс еще дети и внуки. Только они вам в будущем помогут (если нормально воспитаете). Поэтому "вкладывайтесь" также в детей. Не останавливайтесь на одном ребенке. Минимум два, а лучше - три. Тогда наверняка, лет через 40 у вас будет тот, кто сможет подать кружку воды. . .

  • Лялька20:49, 16.03.2013#

    Перед смертью пить совсем не хочется. По своему опыту знаю.

  • степа09:54, 12.03.2013#

    Перед Вашими глазами нынешние пенсионеры, отдавшие стране по 40-45 труда и получающие сейчас СРЕДНЮЮ (нищенскую) пенсию около 10 тыр. (из которых 5-6 тыр. услуги ЖКХ). По сравнению с СССР там за такой стаж пенсия была 130 рублей (на 15 руб. меньше ставки инженера. услуги ЖКХ 3-5 руб). Вот это и есть НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ к которому нас привели(и этолько благодаря еще тому что не всё успели разворовать). К какому будущему приведут вас(согласно полному собранию ОБЕЩАНИЙ В. В. Путина и состоянию нынешнего положения в экономике) - результат можно будет рассматривать вообще под микроскопом. А теперь как в песне - думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.

  • 2510:25, 12.03.2013#

    Спасибо ПУ. . Высшее образование платное, медицина платная, жкх- тарифы астрономические, стабилизационный фонд в США загнали, вся российская собственность зарегистрованна в офшорах + очередная на. . баловка с пенсиями. Пенсионный возраст подымают. Чем больший процент умерших после 60 тем , выгодней государству, пенсии умершим платить не надо. И везде чиновничье барство.

  • Конституция РФ19:40, 13.03.2013#

    Дискриминация по половому признаку. Хочу спросить до какого возраста доживают Мужчины работающие в РАНХ и ГС и по Росии в целом.

  • Псевдоним20:41, 16.03.2013#

    кинут в очередной раз . . .

  • АН22:22, 16.03.2013#

    1. Зарплаты государственным служащим незавимо от ранга сократить до 100 тыс. рублей или эквивалент в 3000$ США;2. Пенсии всех пенсионеров, в том числе и государственных служащих ограничить 3 минимальными пенсиями;3. Депутатов всех мастей отправлять на пенсии на общих основаниях и убрать у них все льготы. Пусть "народные избранники" лучше почуствуют жизнь народа; 4. Органам статистики отдельно отдельно вести учет заработной платы отдельно по рабочим и служащим, а отдельно по руководящему составу предприятий. 5. Не платить пенсии работающим пенсионерам в том случае, если зарплата превышает в рублях эквивалент в 2000$ США.

  • Псевдоним20:14, 24.03.2013#

    к своей пенсии они уедут в англию

  • Minna02:19, 21.03.2013#

    Твари, когда уже нажрутся. . .

  • студент14:08, 21.03.2013#

    "Во-первых, должен быть повышен с пяти до 15 лет минимальный трудовой стаж (в течение десяти лет). "Пошел изобретать машину времени.

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