Новую пенсионную формулу россияне узнают 1 апреля

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Комментарии
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Ума Турман18:54, 11.03.2013#
Даже так вопрос поставим : а нужно ли это понимать?Предыдущую (ныне действующую) пенсионную систему - понять было трудно, ну туда ей и дорога - сворачивают) Предлагаемую - не свернут ли? )))Надежной пенсией является квартира - которую можно сдавать в аренду. А надежда на государство . . . ))) Надо им будет - поменяют все эти коэффициенты в раз ))) Вы же не ходили на выборы ) Получите соответствующие законы .
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Казлевич08:36, 12.03.2013#
Вроде я понял. 1. Базовая пенсия это типа 3, 5 тысячи (федеральная) можно получить если ты выполнил условия страховой. А работающим пенсионерам облом (ее не платят пока работаешь). 2. Страховая пенсия надо выполнить условия, стаж не менее (15 лет) + надо платить пресловутые 22% в пенсионный фонд. Если работаешь более 30 лет, это будет давать бонус на страховую пенсию. 3. Если ты не выполнил условия 1. 2. , получаешь пенсия баба с 60 лет, мужик с 65 (то есть получать будут бабы так как мужики до 65 часто не доживают), размер пенсию, чтоб не сдох сразу. 4. Накопитальная часть это вообще фигня, типа сколько с твоих отчислений наварил пенсионный фонд когда он эту часть крутит ( а он на эти деньги как раз и строит для себя офисы - дворцы т. п. )Формирует пенсион. ком Вывод - хочу в СССР, где телепортал !!!Вот примерно по примитивному так
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Псевдоним08:52, 12.03.2013#
На пенсионную реформу надеяться глупо. Все поменяется еще не один раз. А конечный итог будет один - пенсия как была, так и будет КОПЕЕЧНАЯ (это еще в лучшем случае, в худшем - могут отменить совсем). Это если вообще до нее доживешь (т. к. повышение пенсионного возраста до 70 лет - вопрос не столь отдаленного будущего). Поэтому те, кто работают без трудовой - продолжайте так и работать, т. к. реальная текущая ЗП при этом существенно выше. А платить налоги смысла нет: НДФЛ - государство "не заслужило", все равно "распилят" властьимущие; ПФР - глупо надеяться на государственную пенсионную реформу, государство еще ничего хорошего не сделало (а при нынешней власти даже надежды на это нет); ФОМС - нет смысла, т. к. медицина уже сейчас у нас фактически платная, за что тогда платить свои кровные? Короче работайте вчерную, чтобы не кормить дармоедов. Зарабатывайте деньги и вкладывайте в недвижимость. Это будет единственная РЕАЛЬНАЯ ваша пенсия. Плюс еще дети и внуки. Только они вам в будущем помогут (если нормально воспитаете). Поэтому "вкладывайтесь" также в детей. Не останавливайтесь на одном ребенке. Минимум два, а лучше - три. Тогда наверняка, лет через 40 у вас будет тот, кто сможет подать кружку воды. . .
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степа09:54, 12.03.2013#
Перед Вашими глазами нынешние пенсионеры, отдавшие стране по 40-45 труда и получающие сейчас СРЕДНЮЮ (нищенскую) пенсию около 10 тыр. (из которых 5-6 тыр. услуги ЖКХ). По сравнению с СССР там за такой стаж пенсия была 130 рублей (на 15 руб. меньше ставки инженера. услуги ЖКХ 3-5 руб). Вот это и есть НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ к которому нас привели(и этолько благодаря еще тому что не всё успели разворовать). К какому будущему приведут вас(согласно полному собранию ОБЕЩАНИЙ В. В. Путина и состоянию нынешнего положения в экономике) - результат можно будет рассматривать вообще под микроскопом. А теперь как в песне - думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
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2510:25, 12.03.2013#
Спасибо ПУ. . Высшее образование платное, медицина платная, жкх- тарифы астрономические, стабилизационный фонд в США загнали, вся российская собственность зарегистрованна в офшорах + очередная на. . баловка с пенсиями. Пенсионный возраст подымают. Чем больший процент умерших после 60 тем , выгодней государству, пенсии умершим платить не надо. И везде чиновничье барство.
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АН22:22, 16.03.2013#
1. Зарплаты государственным служащим незавимо от ранга сократить до 100 тыс. рублей или эквивалент в 3000$ США;2. Пенсии всех пенсионеров, в том числе и государственных служащих ограничить 3 минимальными пенсиями;3. Депутатов всех мастей отправлять на пенсии на общих основаниях и убрать у них все льготы. Пусть "народные избранники" лучше почуствуют жизнь народа; 4. Органам статистики отдельно отдельно вести учет заработной платы отдельно по рабочим и служащим, а отдельно по руководящему составу предприятий. 5. Не платить пенсии работающим пенсионерам в том случае, если зарплата превышает в рублях эквивалент в 2000$ США.
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