Владивосток начал отмечать Масленицу по всем правилам - с раскатывания ледяных горок

11 марта в России началась масленичная неделя — подготовительная к Великому посту — в этом году она пройдет с 11 по 17 марта.

Срок проведения Масленицы зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля — началу марта. В этом году масленичная неделя, как и Пасха (5 мая), будет "поздней".

Вместе с тем, Масленица — древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

Расписание на неделю

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как "честная, широкая, веселая, боярыня‑масленица, госпожа масленица". Каждый день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.

Понедельник — это «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. По поверьям верили, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем намного лучше будет урожай и длиннее уродится лен. А для того, чтобы лучше росли растения, нужно по поверьям качаться на качелях, причем, чем выше, тем многим лучше.

Вторник — это «заигрыш», в который начинаются веселые игры, а за потеху и веселье по традиции угощают блинами.

Среда — это всем известная «лакомка». Название этого дня говорит само за себя. В среду хозяйки поступают прямо по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!" На первом месте в ряду множественных угощений, конечно же, блины.

Четверг — это день «разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку» — т. е. по часовой стрелке вокруг деревни. Главное мужское дело в четверг — оборона или взятие снежного городка.

Пятница — это «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины», а теща, конечно же, зятя привечает, и угощает блинами.

Суббота — всем известные «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родственникам, и угощаются блинами.

Воскресенье — это заключительный «прощеный день», когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым, провожая широкую Масленицу.

В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи.

В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Название и суть

Вопреки расхожему мнению, масленица — название не языческое, а вполне христианское, поскольку указывает на пищу, разрешенную в последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году наступает 18 марта. Древняя византийская традиция говорит о "сырной седмице" (неделе) перед постом, но на Руси, когда на ее земли пришло христианство, больше употребляли другие молочные продукты, из которых самым похожим на сыр было масло.

"Время празднования масленицы строго связано с Пасхой, ибо масленица — последняя неделя перед постом и начинается ровно за восемь недель до Пасхи. С точки зрения церковного устава, масленица — это уже полупост. В масленицу уже нельзя есть мясо, но можно во всякий день другие непостные, молочные продукты — пост в среду и пятницу отменяется. Также на масленицу в среду и пятницу совершается особое длительное богослужение, подобное великопостному, с многочисленными земными поклонами. Идея церковного устава состоит в том, чтобы постепенно подвести христианина к Великому посту", — рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Великий пост же готовит верующих к встрече главного христианского праздника — Пасхи, от даты которой каждый год отсчитывается начало поста (за семь недель до Пасхи) и начало масленицы (за восемь недель).

Календари

И в восточной (православной), и в западной (католической) традициях Пасха отмечается по лунному календарю, потому что именно по лунному календарю определялась дата иудейской Пасхи (Песаха — в память об исходе евреев из египетского рабства) еще в ветхозаветные времена, — и так встречал праздник Иисус Христос с учениками. Согласно Новому завету, в четверг вечером 14 числа лунного месяца нисана Христос совершил с учениками ветхозаветную Пасху, затем первую евхаристию (причащение хлебом и вином), в пятницу был распят, а на третий день воскрес.

В христианском мире единые правила празднования Пасхи (уже христианской — в память о Воскресении Христовом) были установлены на I Вселенском соборе в Никее в 325 году. Пасха празднуется в первый воскресный день после полнолуния, которое наступает в день весеннего равноденствия или после него.

Паcхалия (методика расчета даты Пасхи) была более-менее единой на Востоке и на Западе, пока в XVI веке папа Римский Григорий XIII не предпринял календарную реформу (по его имени и был назван новый календарь — Григорианский). Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным (по использовавшемуся до того Юлианскому календарю). Переход Католической церкви на Григорианский календарь изменил принципы установления дня Пасхи в странах с католическим большинством.

Православная же церковь продолжает пользоваться прежней пасхалией, именуемой Александрийской. Один из ее аргументов — в том, что григорианская Пасха иногда опережает еврейскую, что противоречит канонам Вселенских соборов.

Многие протестантские церкви перешли на григорианский метод определения Пасхи. В странах с преобладанием христиан другой конфессии протестанты преимущественно отмечают Пасху вместе с большинством верующих (например, в России — вместе с православными, 5 мая).

Христианство и язычество

Нехристианские традиции славянской масленицы восходят к языческим обычаям, связанным с проводами зимы и встречей весны.

В России масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в руке.

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых надевали лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанию покупали сани. В катанье непременно участвовали все молодые парочки. Также широко, как и праздничная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер и взятие снежного городка. Основным угощением Масленицы являлись блины, вся же неделя на масленицу именовалась не иначе как "честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица".

С христианизацией Руси блины, когда-то воспринимавшиеся как языческий символ солнца, стали просто традиционной праздничной пищей в "сырную неделю", как куличи и пасха в праздник Воскресения Христова. А сжигание чучела зимы для современных россиян, по словам протоиерея Максима Козлова, не более, чем этнография или элемент коммерческого шоу.

"Когда-то это действо имело религиозный оттенок, и как рудимент Церковью осуждалось. Но я не встречал в наши дни людей, для которых это имело бы религиозный, языческий характер", — говорит профессор Московской духовной академии.

По словам представителя РПЦ в Страсбурге игумена Филиппа (Рябых), причина радости христианина в дни масленицы не в том, что заканчивается зима и наступает весна, а в размышлении о будущем торжестве Божией правды и любви. И сегодня отмечать масленицу стало распространенной традицией не только в России, на Украине и в Белоруссии, но и в дальнем зарубежье. К этому подключаются российские посольства, праздники устраиваются в культурных центрах, при храмах РПЦ за рубежом.

Священнослужители призывают не воспринимать масленицу как сатурналии, не упиваться в эти дни, а почаще приходить в храм, где уже звучат песнопения, напоминающие о скором наступлении Великого поста.

Прощение и память

По церковному учению, во время масленичных встреч и празднований люди должны найти возможность примириться, если они были в ссоре или вражде, обновить родственные, дружеские связи и простить обиды друг другу. Не случайно кульминация масленицы наступает в Прощеное воскресенье (в этом году 17 марта), им масленица и завершается.

В Прощеное воскресенье в храмах после вечернего богослужения совершается особый церковный чин прощения, а в течение дня верующие традиционно просят друг у друга прощения за все, чем могли обидеть, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми.

"Не нужно превращать чин прощения в благочестивый обряд, за которым ничего не стоит, лучше попросить прощения у тех, перед кем ты действительно виноват", — посоветовал протоиерей Максим Козлов.

В преддверии поста принято молитвенно вспомнить и об умерших: перед началом масленицы установлен особый день общецерковного поминовения усопших — Вселенская мясопустная родительская суббота, в этом году она выпала на 9 марта, пишет РИА "Новости".