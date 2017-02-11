В России запретят называть детей идиотскими именами

В Госдуме обсуждают варианты доработки поправок в Семейный и Гражданский кодексы, запрещающих россиянам называть детей «неправильными» именами — цифрами, аббревиатурами и названиями должностей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут «Известия», По данным работников ЗАГСов, за последние годы родителям удалось зарегистрировать детей под именами Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева), Единая Россия. Среди вероятных поправок ко второму чтению — возможность для родителей давать ребенку двойную фамилию, состоящую из разных фамилий супругов. Вопрос о том, что делать с именами-аббревиатурами, например Ренат (от «революция, наука, труд») или Владлен (Владимир Ленин), пока остается открытым.

Рабочая группа при комитете по госстроительству и законодательству в Госдуме обсудила новые правила присвоения имен и фамилий. В состав группы вошли депутаты, сотрудники аппарата комитета, работники загсов и представители Минюста. Поводом стал законопроект сенатора Валентины Петренко, который предлагает запретить употребление в именах цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов или их любую комбинацию, аббревиатур, ненормативной лексики, указание на ранги или должности.

В январе профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Планируется, что на пленарном заседании Госдумы его рассмотрят до конца февраля.

Среди возможных вариантов доработки проекта — идея расширить права родителей при присвоении ребенку фамилии. Сейчас по Семейному кодексу РФ дети не могут получить двойную фамилию, объединяющую фамилии своих родителей, если они у них разные. В результате родителям приходится выбирать. Это становится причиной дискуссий, решили члены рабочей группы. При этом полнокровные братья и сестры должны иметь одинаковое написание фамилий.

Член комитета Ирина Белых («Единая Россия») и представители загсов идею отрегулировать правила записи имен поддержали. Среди необычных имен, которые присваивались детям в последние годы, например Дельфин, Радуга, Солнышко, Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь главы правительства Дмитрия Медведева), Единая Россия (в честь партии). При этом в Москве была попытка зарегистрировать ребенка под именем 123456.

— Действительно никто не в праве ограничить родителей в выборе имени для своего ребенка, но с другой стороны право ребенка надо каким-то образом защитить и сохранить возможность полноценной жизни, — заявила Ирина Белых.

Замначальника управления ЗАГС Москвы Оксана Родионова также поддержала законопроект, подчеркнув, что в случаях присвоения имени сотрудники ЗАГСов работают вне правового поля. Депутат Мосгорсуды, директор Многопрофильного образовательного центра имени Доватора Надежда Перфилова рассказала, что родители, давая ребенку необычное имя, хотят выделить его из потока. Но по ее данным, 78% детей страдают от этого.

— Это действительно иногда бывают дети-изгои, это очень тяжело. Дети получают насмешки, — отметила она.

При этом участники рабочей группы признают, что есть сложности при введении правил. Так, например, неясно, как быть с именами-аббревиатурами. Пока нет понимания, как этот вопрос будет решен ко второму чтению. Возможно, будет запрещено в качестве имени использовать простой набор букв.

— Есть имена с одной стороны абсолютно аббревиатурные, но они настолько вошли в обиход, что не вызывают никакого сомнения, — сказала Белых, приведя в пример имя Владлен (Владимир Ленин) и Ким (Коммунистический Интернационал молодежи).

Законопроект не решает вопрос с национальными именами, которые звучат необычно, признали собравшиеся, а также проблемы двойных и тройных имен.

Начальник Республиканской службы ЗАГС в Мордовии Анастасия Верясова обратила внимание на случаи, когда в качестве имен используются нехарактерные для этого слова, например Ава, что в переводе с мордовского значит «женщина».

— Телепортация. Это лексика ненормативная? Нормативная. В данном случае мы имеем право отказать родителям? Нет. Как быть? — пояснила Анастасия Верясова.

Представитель Минюста Денис Новак обратил внимание на то, что нельзя вводить широкий оценочный критерий, чтобы не создать коррупционный фактор — когда работник загса будет отказывать в записи необычного имени ребенку, только потому что оно ему незнакомо. По его словам, регулирование в этой сфере требуется, но нужно быть очень осторожным.