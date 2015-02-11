Владельцам жилья разрешили выгонять из своих квартир даже ближайших родственников

Очень распространенную житейскую ситуацию разобрал недавно Верховный суд РФ. Речь шла о "выписке" из квартиры человека по просьбе собственника жилья, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Подобные иски в судах многочисленны. Данная ситуация является весьма непростой для всех участников процесса - истцов, ответчиков, самих судей, рассматривающих такие дела. По этой причине разъяснения, полученные от Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, будут одинаково полезны и для представителей судейского корпуса, и для обычных граждан.

Отец, собственник квартиры, подал иск с просьбой "выписать" из квартиры собственного сына, уехавшего в другой город много лет назад. За прошедшие 10 лет сын ни разу ни приезжал, коммунальные услуги он также не оплачивал. Два процесса – в районном, городском суде истцом были проиграны. Собственником квартиры истец стал в 2005 году, на этой же жилплощади прописан его сын, покинувший город в 1996 году. Районный суд счел, что отсутствие сына по месту его прописки является временным, поскольку иного жилья в собственности у последнего не имеется. Городской суд, не возражая против подобной формулировки, добавил, ссылаясь на статью 19 ЖК РФ, что на период приватизации оба члена семьи – отец и сын имели равные права на приватизацию этого жилья, по этой причине за последним должно остаться право на пользование жильем.

Однако Верховный суд отменил решение своих коллег, напомнив, что согласно Жилищному кодексу, членами семьи собственника квартиры являются проживающие вместе с ним супруга, дети, родители. Если семейные отношения прекратились, право на пользование жильем собственника у бывших членов семьи не сохраняется. По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (№ 14 от 2 июля 2009 года). Там сказано, что бывшие члены семьи собственника - это те граждане, с кем у него прекратились отношения. И, как подчеркнул пленум, речь идет не только о разводе. Верховный суд подчеркнул: правовые последствия отсутствия бывших членов семьи собственника по причине выезда из квартиры Жилищный кодекс не регламентирует. Но исходя из аналогии закона, в случае выезда бывших из дома надо применять статью 83 ЖК РФ и разъяснения специального пленума ВС.

Однако, предупреждает ВС, подобные дела должны разбираться в судах особенно тщательно, выясняя, по какой причине гражданин покинул свое место жительства. Отсутствие же иного жилья не может служить основанием для формулировки "временное отсутствие гражданина", оставляющее право на пользование квартирой. Верховный суд также пояснил, что закон не исключает признание сына бывшим родственником, если последний - совершеннолетний и дееспособный.

Таким образом, хозяин вправе выписать из своей квартиры даже близких родственников, если они добровольно переехали на другое место жительства и не оплачивают коммунальные услуги.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.